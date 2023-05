Prinz William denkt bei Tina Turners „The Best“ an emotionalen Familien-Moment mit Diana und Harry 

Starker Trigger

Mit der verstorbenen Rocklegende Tina Turner verbindet Prinz William hochemotionale Kindheitserinnerungen an seine verunglückte Mutter Prinzessin Diana und Bruder Prinz Harry.

Windsor – Für Prinz William (40) wird Tina Turner (83, † 2023) immer „Simply The Best“ – einfach die Beste – sein. Die Queen of Rock ‚n‘ Roll starb im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit friedlich in ihrem Haus in der Schweiz. In einem Interview im Dezember 2021 überraschte der Erstgeborene König Charles’ III. (74) mit dem Geständnis, ein Faible für Turners Cover von Bonnie Tylers „The Best“ aus dem Jahr 1989 zu haben.

Auch Prinz William bleibt ein großer Tina-Turner-Fan

Der Song wecke oft tiefe Erinnerungen an seine Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997), die er mit seinem Bruder Prinz Harry teile. Der Thronfolger berichtete, ein riesiger Fan der verstorbenen Rockröhre zu sein. Emotional eher zurückhaltend veranlagt, überraschte der Thronfolger mit dem Bericht, er höre sich die zahllosen Hits des Stars an, um die Erinnerungen an seine geliebte Mama wachzuhalten. Denn die Songs Tina Turners sind an glückliche Momente seiner Kindheit geknüpft.

Strahlend berichtete William laut Mirror im Gespräch von Autofahrten, bei denen Diana ihre beiden Jungs in die Schule gebracht habe und Musik anmachte. Er sagte, mit den Turner-Titeln verbinde er offenbar seltene private Momente, als er mit seiner Mutter Diana und seinem Bruder Harry als Familie ins Internat unterwegs war.

Prinz William erinnert sich: „Meine Mutter sang aus vollem Halse mit“

+ Prinz Williams Faible für Tina Turner ist verbunden mit innigen Familienerinnerungen an Mutter Prinzessin Diana und Bruder Prinz Harry (Fotomontage). © Ross Marino/Imago & Dave Chancellor/Imago & Andy Rowland/Imago

Um die Nervosität bei der Rückkehr in die Schule zu lindern, drehte Diana die Musik auf und sang lautstark mit – wobei ihm insbesondere „The Best“ über die Jahre im Gedächtnis geblieben sei, erzählt der dreifache Familienvater. „Als ich jünger war, waren Harry und ich im Internat. Und meine Mutter spielte alle möglichen Lieder, um uns die Angst zu nehmen, wieder zur Schule zu gehen.“ Man sieht die Jungs förmlich auf ihrer Autofahrt vor sich.

Rührende Worte eines Sohnes: „Einer der Songs, an den ich mich noch lange erinnere und der mir die ganze Zeit in Erinnerung geblieben ist und den ich bis heute insgeheim immer noch sehr genieße, ist ‚The Best‘ von Tina Turner“, schwärmt William. Auf dem Rücksitz sag das Trio lautstark mit: „Es fühlte sich an wie ein echter Familienmoment.“ Auch wenn Security mit den Dreien im Auto mitfuhr, hätte das Diana nicht gestört: „Meine Mutter sang aus vollem Halse.“ Es muss ansteckend gewesen sein, die Sicherheitsleute hätten manchmal auch mitgesungen. Ob er deshalb mit seinem Bruder telefoniert hat? Dass er Harry nicht aus seinem Leben gestrichen hat, beweisen diese Bilder. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, Instagram

