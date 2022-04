William und Kate: Umzug nach Windsor, um Queen vor Andrews Einfluss zu schützen

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Herzogin Kate und Prinz William sollen bald Nägel mit Köpfen machen, was ihren Umzug nach Windsor betrifft (Symbolbild). © Toby Melville/dpa

Jetzt kommt Schwung in Prinz Williams und Herzogin Kates Umzugspläne. Die Cambridges unterstützen Queen Elizabeth und sollen gleichzeitig Prinz Andrew von Windsor aus in Schach halten.

Windsor – Einen neuen Schulplatz für Prinz George (8) haben seine Eltern angeblich schon gefunden. Schon im Sommer könnte es ans Möbelpacken gehen, wenn sich bis dahin eine Schlüsselübergabe für die fünfköpfige Familie um Prinz William (39) regeln lässt. Schon lang war geplant, der Regentin (95) aus der Nähe zur Seite zur stehen.

Doch auch der Einfluss Prinz Andrews (62) auf seine Mutter macht ein Regulativ vor Ort offenbar notwendig.*

Die Entscheidung Queen Elizabeths II.* ihrem Drittgeborenen zu erlauben, sie bei der Gedenkfeier für Prinz Philip* (99, † 2021) in die Westminster Abbey zu begleiten, sorgte in der Royal Family für große „Bestürzung“. Natürlich hat Prinz Andrew* das Recht, bei der Gedenkfeier seines Vaters dabei zu sein, doch nicht vor aller Augen. Nicht umsonst ist er in Ungnade gefallen, verlor er seine Ämter und militärischen Würden. Sein Vergleich im Missbrauchsskandal ist zwar kein Schuldeingeständnis*, doch es gilt die Krone zu schützen, zumal sich schon ein neuer Skandal um den Herzog von York anbahnt.

Wer im Gegensatz zu Prinz Charles* (73) und Prinz William* (39) stets zu ihm stand, ist Queen Elizabeth II. Da sie sich seit der Pandemie hauptsächlich auf Schloss Windsor aufhält und Prinz Andrews Royal Lodge nur wenige Minuten entfernt gelegen ist, haben Mutter und Sohn viel Zeit miteinander verbracht*. „Es gibt echte Befürchtungen, dass er trotz seiner Verbannung im Januar seine Nähe zur Königin als Sprungbrett zurück ins öffentliche Leben nutzt“, verrät ein Insider „The Sun“.

Weiter heißt es, dass auch Prinz Charles mehr Zeit auf dem Windsor-Anwesen verbringt, da er einige von Prinz Philips* alten Aufgaben als Förster übernommen hätte. Doch Herzogin Kates* (40) und Prinz Williams geplanter Umzug um Sommer könnte viel zurechtrücken. Fehlt nur noch ein angemessenes Heim für die Cambridges in Windsor. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA