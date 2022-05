Prinz William macht Jagd auf Paparazzo: Er schützt seine Kinder um jeden Preis

Wenn es um die Privatsphäre seiner Kinder geht, wird Prinz William zum echten Löwen-Papa (Symbolbild). © PPE/Imago

Wenn es um die Privatsphäre und die Sicherheit seiner Kinder geht, ist mit Prinz William nicht zu spaßen. Das bekam auch schon ein Paparazzo zu spüren.

Sandringham – Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) wollen ihre Kinder so bodenständig wie möglich erziehen. Dazu gehört auch, die Privatsphäre von George (8), Charlotte (7) und Louis (4) bedingungslos zu schützen. Die beiden älteren Sprösslinge begleiten ihre Eltern aber inzwischen schon hin und wieder zu Terminen.

Wenn bei William und Kate Familienzeit ansteht, haben Kameras dabei aber nichts zu suchen, weiß 24royal.de.

Prinz George und Prinzessin Charlotte werden von Prinz William und Herzogin Kate ganz langsam an das öffentliche Leben herangeführt. Die Geschwister durften ihre Eltern zum Beispiel zur Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) Ende März begleiten und auch beim traditionellen Ostergottesdienst in Windsor waren sie mit von der Partie. Nesthäkchen Louis ist mit seinen vier Jahren noch zu jung für regelmäßige Auftritte im Rampenlicht. Ihn nehmen die Cambridges nur höchst selten mit zu Terminen. Das nächste Wiedersehen mit dem kleinen Prinzen wird es aller Voraussicht nach bei den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth geben.

Wenn William und Kate nicht gerade als Repräsentanten des britischen Königshauses in Erscheinung treten, versuchen die beiden so viel Familienzeit wie möglich mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. Dass die privaten Aktivitäten der Royals schnell Paparazzi auf den Plan rufen, lässt sich leider nicht immer vermeiden. Prinz William verwandelt sich in solchen Situationen aber in einen echten Löwen-Papa, der seine Kinder um jeden Preis beschützen will.