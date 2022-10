„Nur EINE Großmutter“: Prinz Williams Kinder dürfen Camilla nicht Oma nennen

Schwieriges Familienverhältnis

Zwischen William, Harry und Camilla ist es bis heute schwierig. Nun wurde bekannt, dass dies auch Auswirkungen auf das Verhältnis von Williams Kindern zu Camilla hat. Sie dürfen sie nicht „Oma“ nennen.

London - Prinz William (40) und seine Frau, Herzogin Kate (40), haben inzwischen drei Kinder: Louis (4), Charlotte (7) und George (9). Sie haben zwei Opas, König Charles III. und Kates Vater Michael Francis Middleton. Bei den Omas wird es da schon etwas komplizierter: Kates Mutter Carole Elizabeth Middleton besucht sie oft – doch was ist mit Queen Camilla? Die royalen Eltern haben dazu klare Vorschriften für ihren Nachwuchs.

„Zwei Großväter, aber nur eine Großmutter“: Camilla darf nicht Oma heißen

Eigentlich wäre Prinzessin Diana, die Mutter von Prinz William und Prinz Harry, die leibliche Oma von Louis, Charlotte und George. Lady Di verstarb allerdings 1997. 2005 heiratete Charles seine Camilla, über die Diana in ihrem legendären Interview sagte: „Wir führten eine Ehe zu dritt“. Schon 1970 waren Charles und Camilla ein Paar, laut einer von Sally Bedell Smith verfassten Biografie über Charles begann er 1986 eine Affäre mit Camilla.

Eine komplizierte Beziehung innerhalb der Familie, insbesondere für Charles Kinder William und Harry. Bis heute bestehe Prinz William daher darauf, dass seine Kinder Camilla nicht „Stief-Großmutter“ oder gar „Oma“ nennen. Im Buch „Camilla: From Outcast to Queen Consort“, schrieb Angela Levin: „William hat jedoch deutlich gemacht, dass Camilla die Frau seines Vaters ist, aber keine Stief-Großmutter für seine Kinder, und dass Prinz George, seine Schwester Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zwei Großväter, aber nur eine Großmutter haben“.

William scheint Camilla zu „akzeptieren“ – Harry „kann Camilla nicht ausstehen“

Trotz der klaren Rangordnung berichtete Amanda MacManus in dem Buch, dass die Queen Consort eine „sehr warmherzige Frau“ sei: „Sie hat ihre eigenen Kinder und Enkelkinder, also würde sie nicht versuchen, anderen die Kinder wegzunehmen. Sie um sich zu haben, ist eher wie ein Bonus. Sie liebt Kinder und je mehr, desto lustiger.“



Doch wie sieht es vonseiten Williams und Harrys aus? Die Autorin Tina Brown hatte in der Vergangenheit darüber spekuliert: „William hat Camilla in Bezug auf das, was sie für seinen Vater bedeutet, akzeptiert. Er ist erwachsen damit umgegangen. Harry hingegen kann Camilla nicht ausstehen“.

Bei der Beerdigung soll Queen Camilla auch eine recht unfreundliche Bemerkung an Herzogin Catherine losgelassen haben. „Nimm sie!“, soll Camilla in Richtung Kate Middleton in Bezug auf die Kinder gezischt haben. Verwendete Quellen: nypost.com, okmagazine.com, freizeit.at

