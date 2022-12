William schreit, Charles lügt, Queen schweigt – Familien-Drama bei den Royals

Die letzten drei Folgen der Netflix-Doku von Prinz Harry und Meghan Markle legen offen, wie tief der Graben zwischen Harry und der britischen Königsfamilie wirklich ist.

Montecito/London – Nachdem sich Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) in den ersten drei Teile der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ noch zurückhielten, enthüllen die finalen Folgen die dramatischen Ausmaße des ganzen royalen Dramas. Eine Versöhnung zwischen Prinz Harry und seiner Familie scheint nach der Veröffentlichung der Doku in weite Ferne gerückt zu sein. Die Ausstiegspläne von Harry und Meghan brachten dabei das Fass zum Überlaufen.

„Mein Bruder schrie mich an“: In Sandringham eskalierte der Streit zwischen Harry und William

Bei einem Treffen in Sandringham mit Queen Elizabeth II. (†96), dem damaligen Thronfolger Charles (74) und Prinz William (40) sollte am 13. Januar 2020 besprochen werden, wie es mit Prinz Harry und Meghan Markle weitergehen sollte, nachdem sie zuvor bei Instagram ihren Teil-Rückzug verkündet hatten. Laut Harry und Meghan wurde der Termin extra so gelegt, dass sich Meghan bereits wieder in Kanada bei Sohn Archie (3) befand. In der Netflix-Doku erklärt Prinz Harry, Meghan und er hätten gerne weiter für die Queen gearbeitet, ein Kompromiss sei aber abgelehnt worden.

„Es wurde sehr schnell klar, dass das nicht zur Debatte stand“, so Prinz Harry in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“. „Es war schrecklich, mein Bruder schrie mich an und mein Vater sagte Dinge, die einfach nicht wahr waren, während meine Großmutter still dasaß und alles in sich aufnahm.“ Rückblickend sagt Prinz Harry: „Das Traurigste daran war dieser Keil, der zwischen mir und meinem Bruder getrieben wurde, er steht jetzt auf der Seite der Institution. Einen Teil davon verstehe ich, das ist sein Erbe. Es wurde ihm eingeprägt, dass ein Teil seiner Verantwortung der Fortbestand dieser Institution ist.“

Das ist Sandringham House: Das Anwesen wurde 1862 von Königin Victoria für ihren Sohn, den späteren König Eduard VII., gekauft. Sandringham House befindet sich in der englischen Grafschaft Norfolk, ganz in der Nähe des kleinen Dorfes Sandringham. Der Landsitz zählt zum Privatbesitz der britischen Königsfamilie, die dort traditionell Weihnachten und einen Teil des Januars verbringt. Neben dem Landhaus befinden sich auf dem Gelände von Sandringham die Landhäuser York Cottage, Wood Farm und Anmer Hall.

Prinz Harrys bittere Erkenntnis: Royals waren bereit, für Prinz William zu lügen

Nach dem Treffen in Sandringham wurden Gerüchte laut, Prinz William habe Meghan Markle und Prinz Harry aus der britischen Königsfamilie gemobbt. Als daraufhin im Namen der Brüder ein gemeinsames Statement veröffentlicht wurde, die diese Geschichte dementierte, flippte Harry endgültig aus. „Wir konnten es nicht glauben. Niemand hatte mich um Erlaubnis gebeten, meinen Namen unter eine solche Erklärung zu setzen“, so Harry. Als Harry daraufhin Meghan anrief, sei diese in Tränen ausgebrochen.

„Innerhalb von vier Stunden waren sie gerne bereit zu lügen, um meinen Bruder zu beschützen. Und doch waren sie drei Jahre lang nie bereit, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen", so Prinz Harrys bittere Erkenntnis. Auch knapp drei Jahre nach der Auseinandersetzung ist eine Versöhnung zwischen Prinz Harry und der königlichen Familie nicht in Sicht.