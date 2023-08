Prinz William serviert überraschten Bürgern Veggie-Burger aus einem Imbisswagen

Von: Annemarie Göbbel

Sieht aus, als hätte es Prinz William viel Spaß gemacht, unschuldige Bürger mit einem Veggie-Burger royal zu überraschen. Für die Aktion bekam der Imbiss-Prinz zudem von allen Seiten viel Lob.

London – Man stellt sich den Prinzen von Wales (41) eher missmutig vor, als sein Presse-Mitarbeiter ihm mitteilt, dass er selbst die beste Werbefigur für seine Wünsche ist: „Da musst du am besten selbst ran an die Bouletten“, könnte er oder sie gesagt haben. Der Prinz bricht also an einem Sonntag vom Adelaide Cottage in Windsor auf, um den Tag in einer Imbissbude im Süden der Hauptstadt zu verbringen. Doch von Tristesse keine Spur, der Erstgeborene des britischen Königs Charles III. (74) taut sogar überraschend auf, als er überraschten Kunden eines Veggie-Foodtrucks das gewünschte Menü überreichen kann.

Prinz William dachte an die Zukunft seiner Kinder, als er den Earthshot Prize ins Leben rief

Wer sich einen Veggie-Burger beim Imbiss bestellt, hofft, dass der Wagen regelmäßig gewaschen und gewartet wird und eher nicht auf royale Ansprache. Umso überraschter waren die Gesichter, als ein fröhlich grinsender Prinz William den ersehnten Burger über den Tresen reicht. In einem Video des Palastes verteilte der Thronfolger jedoch „Earthshot-Burger“, um die Arbeit der letztjährigen Gewinner seines jährlichen Earthshot-Preises hervorzuheben. Prinz William hatte den Preis vor zwei Jahren ins Leben gerufen, um bei der Entwicklung von Lösungen für die großen, alle betreffenden Umweltprobleme zu helfen.

Jetzt sollten die guten Ideen aber auch mit Leben gefüllt werden und nicht als Pokale ihrer Erfinders im Regal landen. Gesagt, getan, William fand sich mit dem beliebten YouTube-Kanal Sorted Food zusammen. „Kommt sofort“, sagte der Prinz, während er den verblüfften Kunden ihr Essen servierte: „Guten Morgen zusammen, gut durchgebraten, fertig zum Mitnehmen.“ Während die Hungrigen noch angestrengt überlegten, warum ihnen ihr Burger um alles in der Welt ausgerechnet vom britischen Thronfolger gereicht wurde, nutzte William die Gunst der Sekunde und packte ein paar Informationen for free obendrauf.

Wer den Prinzen-Burger probieren will, das Rezept ist zu haben Jamie Spafford, Mitbegründer von Sorted Food – bekannt für die Förderung umweltfreundlicher Lebensmittellösungen – sagte: „Prinz William in unserem Studio und im Imbisswagen dabei zu haben, war ein echter ‚Kneif mich‘-Moment – als ich ihn erklären hörte, wie leidenschaftlich er ist.“ Die Förderung trifft auf offene Ohren und gute Ideen, denen es aus finanziellen Gründen an der Umsetzung fehlt: „Der Beitrag, der dem Planeten hilft und was der Earthshot-Preis leistet, war unglaublich inspirierend und hat uns bereits viele Ideen für zukünftige Projekte gegeben, an denen wir mit unserer Community arbeiten können“, sagt Spafford. Die Köche kreierten einen würzigen Burger auf Kartoffelbasis, gewürzt mit Knoblauch, Ingwer und Chili – mit eingelegtem Gemüse, serviert im Brötchen. Das Rezept für den Earthshot-Burger ist in der Sidekick Recipe App von Sorted Food verfügbar. Die ganze Folge kann auf YouTube im Earthshot-Kanal angesehen werden.

Prinz Williams Engagement hat sich zum hochdotierten Preis gemausert

Prinz William ging Burger braten. Zur großen Überraschung der hungrigen Passanten, reichte ihnen der Thronfolger ihren Burger aus dem Imbisswagen (Fotomontage). © ABACAPRESS/Imago & Screenshot @earthshotprize

„Also, für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen: Der Earthshot-Preis ist dazu da, den Planeten zu reparieren und zu regenerieren.“ William ist jetzt ganz in seinem Element: „Alles, was Sie hier sehen, stammt von den Gewinnern des letzten Jahres.“ Er fährt fort: „Die Box, aus der Sie gleich essen werden, wurde also von einer Firma namens Notpla hergestellt, bei der kein Plastik zum Einsatz kommt, sie haben sich eine Algenbeschichtung ausgedacht“. Bei manchen Umstehenden fällt allmählich der Groschen, während andere offenbar überlegen, wie sie aus der Algen-Nummer herauskommen – aber ganz Ohr sind sie alle, keiner beißt bisher ins Brötchen.

„Die Zutaten im Burger stammen aus einem Gewächshaus in Indien von einer Firma namens Kheyti, und zu guter Letzt haben wir sie auf einem Gerät namens Mukuru Clean Stoves zubereitet, der von einer Dame aus Kenia entworfen wurde“, erklärt William. Er habe das Konzept zur Reduzierung der Luftverschmutzung entwickelt, teilt der dreifache Vater nicht ohne Stolz mit. Einer der Gäste sagte später laut Dailymail über die Begegnung mit dem zukünftigen König: „Mein Gehirn brauchte drei Sekunden zum Puffern. ‚Träume ich? Habe ich genug geschlafen?‘“, während ein anderer sagte: „Mir fehlten die Worte.“ So ging es sicher auch einigen Passanten, die Prinz William als Verkäufer einer Obdachlosenzeitung erkannten. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk