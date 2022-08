Prinz William und Herzogin Kate ziehen nach Windsor

Prinz George (l-r), Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Herzogin auf dem Balkon des Buckingham Palast. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Prinz William und Herzogin Kate wohnen in Zukunft in Windsor, damit die Kinder mehr Freiheiten haben als in London.

London/Windsor - Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate werden mit ihrer Familie nach Windsor umziehen. Mit dieser Mitteilung bestätigte der Kensington-Palast am Montag schon seit langem kursierende Gerüchte.

Alle drei Kinder des Paares - George (9), Charlotte (7) und Louis (4) - werden ab September auf die private Lambrook School nahe Ascot in der Grafschaft Berkshire zur Schule gehen.

In Windsor, das rund 40 Kilometer westlich von London liegt, wird die Familie im Adelaide Cottage wohnen - und damit deutlich näher bei Williams 96 Jahre alter Großmutter Queen Elizabeth II., die ihren Wohnsitz mittlerweile fast vollständig nach Windsor verlegt hat.

William und Kate (beide 40) hätten die Entscheidung vor allem im Interesse ihrer Kinder gefällt, um diesen ein möglichst normales Leben und mehr Freiheiten zu ermöglichen, hieß es von einer royalen Insiderquelle, auf die sich die britische Nachrichtenagentur PA berief. Der Kensington-Palast in London, in dem die Cambridges bislang ihren Lebensmittelpunkt hatten, könne „ein wenig einem Goldfischglas“ ähneln.

Der Umzug bedeutet auch, dass die Vollzeit-Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo und andere Bedienstete erstmals nicht mit der Familie unter einem Dach leben werden. Den Kensington-Palast behalten William und Kate jedoch weiterhin als Arbeitsresidenz. Auch ihr Landsitz im ostenglischen Norfolk bleibt bestehen. dpa