Prinz William verschiebt Geburtstagsfeier: Rauschende Doppelparty mit Kate

Von: Annemarie Göbbel

Prinz William und Kate Middleton werden ihren 40. Geburtstag gemeinsam auf Schloss Windsor oder in Sandringham begehen. © Peter Byrne/Victoria Jones/dpa

Prinz William begeht seinen 40. Geburtstag. Grünes Licht gab es jetzt für eine stilvolle Doppelfeier auf Windsor Castle oder Sandringham. Kate Middleton und der Herzog wollen die neue vier vor der Null gemeinsam zelebrieren.

London – Die Herzogin von Cambridge beging ihren Geburtstag am 9. Januar im kleinsten Kreise. Das grassierende Coronavirus hatte zu dem Zeitpunkt keine ausschweifende Geburtstagssause zugelassen. Ehemann Prinz William, der am 21. Juni 40 Jahre alt wird, überrascht Ehefrau Kate Middleton (40) nun an seinem Jubeltag mit der Nachricht einer gemeinsamen Doppelfeier.

Wie aus Palastkreisen zu hören war, wollen der Herzog und die Herzogin laut „Dailymail“ „ihre runden Geburtstage mit Stil feiern“. Dass mehrere Mitglieder der Royal Family ihre runden Jubiläen gemeinsam begehen, ist dabei eine langjährige Tradition. Prinz William hatte sich als wahrer Gentleman, schon im Vorfeld um den würdigen Rahmen für die sommerlichen Feierlichkeiten gekümmert und seine Großmutter um ihre Zustimmung gebeten. Der Palast veröffentlichte ihm zu Ehren ein neues Foto auf Instagram.

Obwohl Queen Elizabeth II. (96) ihre Teilnahme aufgrund der andauernden Mobililtätsprobleme laut „Mirror“ nur vorbehaltlich einer günstigen Tagesform zusagen konnte, gab sie nun grünes Licht für ein rauschendes Fest im Sommer in einem ihrer persönlichen Schlösser. Windsor Castle ist inzwischen ihr Hauptwohnsitz, das ehrwürdige Sandringham House ist der geliebte Landsitz der Regentin.

Nur wenigen Mitgliedern der Royal Family wurde die Ehre bisher zuteil

Ähnlich gekrönte Feste wie jetzt als Doppelgeburtstag für Kate und William im Sommer 2022 angesetzt, fand zuletzt im Juni 2000 auf Schloss Windsor statt, als die Familie den 18. Geburtstag von Prinz William beging. Sonst konnten sich nur Prinzessin Anne (71) zum 50., Prinzessin Margaret (71, † 2002) zum 70. und Prinz Andrew (62) zum 40. über die starke Kulisse freuen.

Diese Aussichten dürften besonders die Herzogin von Cambridge freuen. Die dreifache Mutter hatte ihren 40. Geburtstag im Januar auf dem Lande in Norfolk im intimeren Rahmen mit Freunden und Familie im Haus der Cambridges auf Amner Hall begangen. Die Omikron-Variante hatte alle anderen Pläne durchkreuzt. Immerhin konnte Covid-19 die Veröffentlichung dreier hinreißender Porträts der Herzogin nicht vereiteln. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk