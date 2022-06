Prinzessin Charlotte von Cambridge: Bei Disney-Hits fühlt sie den Beat!

Von: Annemarie Göbbel

Prinzessin Charlotte hat richtig Spaß beim Dirigieren mit Prinz George an ihrer Seite in Cardiff Castle. © Ashley Crowden/dpa

Nicht zum ersten Mal stahlen die Cambridges-Sprösslinge beim Thronjubiläum der Queen allen die Show. Jetzt war es Prinzessin Charlotte, die mit ihrer Interpretation eines Disney-Hits alle mitriss.

Cardiff – Das Herzogspaar von Cambridge hatte sich anlässlich des Thronjubiläums der Queen auf den Weg zu einer Konzertprobe nach Cardiff Castle gemacht. Mit von der Partie waren die beiden älteren Kinder Prinz George (8) und

Prinzessin Charlotte (7), die ihr ausgeprägtes musikalisches Talent unter Beweis stellte.

Der Disney-Hit „We Don‘t Talk About Bruno“ hat es auch der kleinen Prinzessin von Cambridge angetan. Die 7-Jährige gab am Samstag bei den Konzertproben im Cardiff Castle in Wales ihr Debüt als Dirigentin der Band eines Orchesters. Mit ein wenig Unterstützung ihres Vaters Prinz William (39), im Beisein ihrer Mutter Herzogin Kate (40) und ihres Bruders Prinz George sprang Prinzessin Charlotte für den Dirigenten John Quirk (44) bei "We Don't Talk About Bruno" aus dem Disney-Film Encanto ein.

An Niedlichkeit nicht zu überbieten, schwang Charlotte mit einem kleinen Lächeln den Taktstock, gewann mit jeder Note an Selbstbewusstsein und warf schließlich vor Lachen den Kopf zurück, als der Beat sie mit sich fortriss. Die jungen Geschwister genossen es offensichtlich ganz besonders, Zeit mit den Musikern zu verbringen. Während des Rundgangs durch die Bühne und den Produktionsbereich erzählte Kate sogar, dass George E-Gitarrenunterricht nehme, während Charlotte sich im Klavierspielen übe.

Obwohl sie wegen des Ausflugs nicht beim ersten Geburtstag ihrer kleinen Cousine Lilibet dabei sein konnten, genossen die beiden sichtlich die Zeit mit ihren Eltern und das Stöbern auf unbekanntem Terrain, das vermutlich auch mehr Aktion mit sich brachte. Auf der Bühne staunten die Mini-Royals über die Technik des Tonmischers. George drehte selbst an den Reglern und hörte über Kopfhörer zu. Beim hallenden Sound einer Rückkopplung sprang der Prinz erschrocken auf und kicherte.

Die Geschwister waren als Überraschungsgäste mitgekommen und bezauberten die Menge bereits bei einem Rundgang. Prinz Louis (4) durfte daheim bleiben. Auf sein Konto geht bereits ein Highlight-Bild des Thronjubiläums, als er am Balkon des Buckingham-Palastes neben Urgroßmutter Queen Elizabeths II. (96) stehend, den Überflug der Royal Air Force verfolgt. Er hält sich schreiend beide Ohren zu, während Ihre Majestät mit wissendem Lächeln lässig mit Sonnenbrille auf den Gehstock gestützt die Szenerie verfolgt.