Prinzessin Charlotte feiert Geburtstag: Mama Kate zeigt neue Fotos

Von: Eva-Maria Moosmüller

Kate Middleton hat mal wieder die Kamera gezückt und süße Bilder ihrer Tochter Charlotte geschossen. Pünktlich zu deren Geburtstag bekommen nun auch die Royal-Fans die Fotos zu sehen.

London – Erst vor wenigen Tagen feierte Prinz Louis seinen vierten Geburtstag, jetzt darf seine ältere Schwester Charlotte die Kerzen auf der Torte auspusten. Zum siebten Geburtstag ihrer Tochter veröffentlichten Kate Middleton (40) und Prinz William (39) neue Schnappschüsse der Prinzessin auf ihren Social-Media-Accounts.

Mit ihrem bezauberndsten Lächeln strahlt Charlotte in die Kamera und beweist einmal mehr, dass sie zurecht der Sonnenschein in der britischen Königsfamilie ist. Ihre freche Zahnlücke lässt die frischgebackene Siebenjährige nur noch niedlicher wirken. Aufgenommen wurden die Geburtstagsfotos laut „People“ von Kate Middleton in der vergangenen Woche in Norfolk. Inmitten unzähliger Glockenblumen und mit Hundedame Orla im Arm posierte Charlotte schon wie ein echter Profi.

Die neuen Geburtstagsfotos von Prinzessin Charlotte hat Kate Middleton höchstpersönlich geschossen. © Instagram (dukeandduchessofcambridge)

Die neuen Schnappschüsse veröffentlichten die stolzen Eltern William und Kate unter anderem auf Instagram. Unter dem Posting häufen sich die Glückwünsche der begeisterten Royal-Fans. „Sie ist so niedlich“, „Verrückt, wie schnell sie groß wird“ oder „Sie ist eine Schönheit, genau wie ihre Mutter“, ist in den Kommentaren zu lesen.

Auch die wachsende Ähnlichkeit der Prinzessin zu ihrem Vater blieb den aufmerksamen Followern nicht verborgen. Während Charlotte als kleines Mädchen ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth (96) wie aus dem Gesicht geschnitten war, kommen mittlerweile immer deutlicher Prinz Williams Züge bei ihr durch. „Williams Ebenbild“ und „Sie sieht sooo sehr aus wie William“, heißt es auf Instagram.

Prinzessin Charlotte feiert Geburtstag: Kate greift immer wieder gerne zur Kamera

Kate Middleton ist längst nicht nur für die Geburtstagsfotos von Prinzessin Charlotte verantwortlich. Auch die neuesten Aufnahmen von Prinz Louis hat die passionierte Hobbyfotografin höchstpersönlich geschossen. Andere Arbeiten der 40-Jährigen wurden sogar schon im Londoner Imperial War Museum ausgestellt und in Kooperation mit der National Portrait Gallery hatte sie während der Corona-Pandemie die Fotoaktion „Hold Still“ gestartet.

Am 22. Juli feiert übrigens Kates ältester Sprössling Prinz George (8) Geburtstag. Auch zu diesem Anlass wird die Herzogin von Cambridge aller Wahrscheinlichkeit nach wieder zur Kamera greifen und ihre Fans und Follower auf Instagram mit neuen Fotos des zukünftigen Thronfolgers begeistern.