Von: Eva-Maria Moosmüller

Prinzessin Charlotte wird ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana immer ähnlicher. Die beiden weisen erstaunliche Gemeinsamkeiten auf, wie eine Expertin festgestellt hat.

London – Prinzessin Diana (36, † 1997) konnte ihre Enkelin Prinzessin Charlotte (6) leider nicht mehr persönlich kennenlernen, Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sorgen aber dafür, dass „Granny Diana“ im Leben ihrer Kinder dennoch präsent ist. Je älter Charlotte wird, umso ähnlicher scheint sie nun sogar ihrer verstorbenen Oma zu werden.

Prinzessin Charlotte ist der heimliche Star der britischen Königsfamilie. Die Sechsjährige hat schon jetzt ihren eigenen Kopf und weiß sicherlich ganz genau, wie sie sich im Kensington-Palast gegen ihre Brüder George (8) und Louis (3) durchsetzen kann. Wenn sie gemeinsam mit ihren Eltern Prinz William und Herzogin Kate in Erscheinung tritt, weiß sie sich vorbildlich zu benehmen und mit ihrem charmanten Lächeln hat sie die Fotografen sowie längst um den Finger gewickelt.

Für viele Royal-Fans ist schon lange klar, nach welchem Mitglied der Royal Family Charlotte am ehesten kommt. Die Prinzessin ist ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth (95), der sie übrigens auch ihren Titel zu verdanken hat, wie aus dem Gesicht geschnitten. Vergleicht man alte Bilder der Königin mit aktuellen Aufnahmen von Charlotte, ist die Ähnlichkeit einfach verblüffend. Judi James, eine Expertin für Körpersprache, sieht aber auch ganz klare Parallelen zu Prinzessin Diana.

Charlotte ähnelt Diana immer mehr: Nur vordergründig schüchtern

Gegenüber dem „Express“ führte James ihre Beobachtungen genauer aus. In verschiedenen Situationen während der Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) spiegelte sich für sie in Charlotte ganz klar Lady Di wider. „Charlotte, die wirklich wie die Queen als kleines Mädchen aussieht, zeigte in ihrer Körpersprache Züge ihrer Oma Diana. Wie Diana erweckt auch sie zunächst den Eindruck, schüchtern zu sein, aber dahinter verbirgt sich eine extrovertierte, fröhliche Persönlichkeit. Sie richtete ihre Augen auch auf mehrere Kameras. Daran dachte Diana ebenfalls immer“, so die Expertin.

In Prinzessin Charlottes älterem Bruder Prinz George erkennt Judi James übrigens eindeutig Prinz William: „George vergöttert seinen Vater, er kleidet sich wie er und ahmt seine Bewegungen nach.“ Deutlich zu erkennen war dies bereits im vergangenen Jahr, als der Achtjährige mit seinen Eltern Spiele der Fußball-EM besuchte. Im Wembley-Stadion waren George und William im Partnerlook erschienen – laut Berichten auf ausdrücklichen Wunsch des Nachwuchs-Royals. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.