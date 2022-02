Premiere für Prinzessin Delphine: Erster öffentlicher Auftritt mit Vater Albert

Von: Larissa Glunz

Ihr Ehemann James O‘Hare begleitete Prinzessin Delphine zu dem Gottesdienst in Brüssel. © PPE/Imago

Vater und Tochter wieder vereint: Prinzessin Delphine hat ihren ersten offiziellen Auftritt an der Seite von Altkönig Albert von Belgien absolviert.

Brüssel – Jahrelang musste Prinzessin Delphine (53) um Anerkennung kämpfen, jetzt hat sie ihren Platz in der belgischen Königsfamilie gefunden. Die uneheliche Tochter von Altkönig Albert II. (87) trat zum ersten Mal gemeinsam mit ihrem Vater vor die Kamera.

Im Oktober 2020 wurde Delphine Boël dank eines Gerichtsurteils zu Belgiens neuer Prinzessin. Als Tochter von Albert II., der 2013 die Krone an seinen ältesten Sohn Philippe (61) übergab, trägt sie seitdem den Nachnamen von Sachsen-Coburg und Gotha. Lange Zeit stritt der frühere Regent die Vaterschaft ab, inzwischen haben sich die beiden jedoch angenähert. Nur wenige Wochen nach der Urteilsverkündung fand das erste private Treffen zwischen Delphine, Albert und dessen Gattin Paola (84) statt, auch seine „neuen“ Enkelkinder hat Albert schon kennengelernt.

Ihren ersten Auftritt an der Seite ihrer Geschwister absolvierte Delphine beim letztjährigen Nationalfeiertag, nun folgte der erste öffentliche Termin mit Vater Albert. Die belgische Königsfamilie versammelt sich jedes Jahr am 17. Februar, um den verstorbenen Royals zu gedenken. Zur diesjährigen Messe in der Liebfrauenkirche zu Laeken, einem Stadtteil von Brüssel, erschienen sowohl Prinzessin Delphine und Gatte James O'Hare als auch Altkönig Albert und Altkönigin Paola sowie ihre drei Kinder König Philippe, Prinzessin Astrid (59) und Prinz Laurent (58) samt Ehepartner.