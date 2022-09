Prinzessin Dianas heimlicher Liebhaber packt aus: „Haben uns alle zwei Wochen getroffen“

Von: Larissa Glunz

Während sich Prinz Charles mit seiner Geliebten Camilla traf, suchte Diana bei einem anderen Mann Zuflucht. Fünf Jahre lang soll sie eine Affäre mit James Hewitt gehabt haben. Der Ex-Geliebte der Prinzessin macht kein Geheimnis aus ihrer Beziehung.

London – Die ganze Welt sah zu, als Thronfolger Charles (73) der jungen Lady Diana Spencer (36, † 1997) am 29. Juli 1981 in London das Jawort gab. Die Trauung der beiden wurde im großen Rahmen zelebriert, eine Bilderbuchehe folgte auf die pompöse Feier allerdings nicht. Sowohl Charles als auch Diana suchten ihr Liebesglück bei anderen Partnern.

Affären, Streit, Anschuldigungen: Charles und Dianas Ehe war nicht für die Ewigkeit bestimmt

Knapp ein Jahr nach der Hochzeit kommt Prinz Charles und Prinzessin Dianas erster Sohn William (40) zur Welt, 1984 wird schließlich Prinz Harry (37) geboren. Im Palast scheint zunächst eitel Sonnenschein zu herrschen, die Fassade der glücklichen Ehe bekommt jedoch schnell Risse. 1986 wendet sich der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. (96), so „People“, erneut Camilla Parker Bowles zu, die er bereits 1970 kennengelernt hat und ebenfalls verheiratet ist.

James Hewitt lernte Prinzessin 1986 bei einer Party kennen, kurze Zeit später soll die Affäre der beiden begonnen haben. (Symbolbild, Fotomontage) © Zuma Wire/Imago & Yui Mok/dpa

Im selben Jahr soll auch Prinzessin Diana eine außereheliche Affäre mit ihrem Reitlehrer James Hewitt (64) eingegangen sein, der offenbar keine Ahnung von dem Zustand ihrer Ehe hatte. „Ich wusste nicht, dass sie unglücklich verheiratet war“, offenbart Hewitt im Interview mit „RTL“.

Charles und Diana: Nach 15 Ehejahren zerbricht ihre Beziehung Am 3. Februar 1981 hält Prinz Charles um die Hand der damals 19-jährigen Diana an, rund sieben Monate später treten die beiden schließlich vor den Traualtar der Westminster Abbey in London. Vor 3.500 geladenen Gästen schwören sie sich die ewige Treue, ein Happy End ist dem Paar allerdings nicht vergönnt. Charles‘ langjährige Affäre mit Camilla Parker Bowles und Dianas Seitensprünge führen zur Trennung, die am 9. Dezember 1992 bekannt gegeben wird. Am 28. August 1996 folgt schließlich die Scheidung.

„Ich liebe sie immer noch“: James Hewitt hält an seiner Liebe für Prinzessin Diana fest

Anlässlich Dianas 25. Todestag am 31. August 2022 gibt der Brite einen Einblick in die fünf Jahre andauernde Beziehung. Alle ein bis zwei Wochen hätten sie sich beispielsweise im Kensington-Palast getroffen. „Alles war offen, auch unsere Kommunikation am Telefon. Die war gefährlich, eigentlich dumm und naiv“, erinnert sich Hewitt.

Vergessen hat James Hewitt seine Ex-Geliebte bis heute nicht. „Ich liebe sie immer noch“ macht er gegenüber „RTL“ deutlich – Royal-Fans weltweit geht es genauso. Das Vermächtnis der Königin der Herzen ist auch 25 Jahre nach ihrem tragischen Unfalltod nicht verblasst, ihre Schwiegertochter Meghan Markle (41) versucht offenbar dennoch, in Dianas Fußstapfen zu treten. Verwendete Quellen: rtl.de, people.com