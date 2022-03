Prinzessin Eugenie teilt rührendes Foto von Sohn August zum Muttertag

Von: Larissa Glunz

Prinzessin Eugenie weiß genau, wie sie die Herzen der Royal-Fans im Sturm erobern kann. Mit einem zuckersüßen Foto von Söhnchen August feiert sie den britischen Muttertag.

Windsor – Pünktlich zum Muttertag, der in Großbritannien schon früher zelebriert wird, gewährte Prinzessin Eugenie (32) einen Einblick in ihr privates Fotoalbum. Ihre Sammlung hält, wie 24royal.de berichtet, jede Menge niedliche Aufnahmen von Söhnchen August (1) bereit.

In Deutschland wird der Muttertag immer am zweiten Sonntag im Mai begangen, in Eugenies Heimat fiel er dieses Jahr auf den 27. März. Zum zweiten Mal konnte die jüngste Tochter von Prinz Andrew (62) den besonderen Ehrentag begehen, im Februar 2021 kam der königliche Sprössling zur Welt. Der kleine August taucht mittlerweile regelmäßig auf dem Instagram-Account seiner berühmten Mutter auf und löst dabei bei der Followerschaft immer pure Begeisterung aus.

Prinzessin Eugenie geht in ihrer Mutterrolle auf. Sohn August ist ihr ganzer Stolz (Symbolbild). © Matrix/Imago

Anlässlich ihres Geburtstags teilte Prinzessin Eugenie erst kürzlich einen Schnappschuss von August, zum Muttertag folgte nun eine herzerwärmende Aufnahme, die das Mutter-Sohn-Duo in einer innigen Umarmung zeigt. Die 32-Jährige, die seit 2018 mit Jack Brooksbank verheiratet ist, beugt sich zu ihrem Sohn herunter und drückt ihn fest an sich, liebevoll schmiegt der Mini-Royal seinen Kopf an ihre Schulter. Den süßen Moment sowie ein Foto ihrer Mutter Sarah Ferguson (62) betitelte Eugenie mit den Worten „Allen Müttern dort draußen einen schönen Muttertag“.

Prinzessin Eugenie – „Süße Baby-Umarmungen sind das Beste“

In den Kommentaren zum Post häuften sich die Glückwünsche zum Muttertag, das Bild von Eugenie und Söhnchen August stößt bei den 1,5 Millionen Followern der Enkelin von Queen Elizabeth II. (95) auf pure Gegenliebe. „Süße Baby-Umarmungen sind das Beste" schreibt eine begeisterte Userin, eine andere lobt die „wunderschönen Fotos".