Prinzessin Kate eifersüchtig? Prinz William wird unverblümt angehimmelt

Von: Annemarie Göbbel

Ihre Partnerschaft auf Augenhöhe hat Kate Middleton und Prinz William weit gebracht. Doch auch in die beste Beziehung können sich Zweifel einschleichen. Besonders dann, wenn weibliche Elternteile auf dem Schulcampus dem Prinzen schöne Augen machen.

Bracknell – Prinz William (40) und Kate Middleton (40) liegt die Schulbildung ihrer Kinder sehr am Herzen. Wo Prinz George (9) und seine Geschwister nach dem Umzug nach Windsor unterrichtet werden sollen, haben sie sich deshalb ganz genau überlegt. Die Wahl der dreifachen Eltern fiel soll auf die Lambrook School in Birkshire, die sowohl George (9) und Charlotte (7) als auch Nesthäkchen Louis (4) ab seit dem neuen Schuljahr besuchen.

Der Schulalltag bringt unerwartet neue Herausforderungen für Prinzessin Kate mit sich

Eigentlich läuft alles bestens, der Übergang wurde den Kindern an der elitären Schule, die auch eine stolze Summe kostet, leicht gemacht, sie haben sich gut eingefunden, der Alltag ist eingekehrt. Die Aufgaben haben sich die viel beschäftigten Eltern klar aufgeteilt: William brachte die Kinder mit dem Wagen allmorgendlich in die Schule – bis vor Kurzem. Denn jetzt fährt ausschließlich Kate die kleinen Royals. Eine Quelle in Life & Style kennt den Grund für den plötzlichen Wechsel.

„Es gibt ein paar Mütter, die William anhimmeln, wenn er den Campus betritt. Sie nennen ihn hinter seinem Rücken Prinz Charming und streiten sich miteinander um seine Aufmerksamkeit“, verrät der Insider. „Manchmal seien die Frauen scheinbar so aufdringlich, dass William nicht wisse, wo er hinschauen solle. Doch meistens sei er sehr gesprächig“, berichtet die Quelle weiter, bei der es sich vermutlich selbst um ein Mitschüler-Elternteil handeln dürfte.

Kein 08/15-Unterricht: Die Lambrook School legt Wert auf Vielfalt Wer seine Kinder dort hinschicken möchte, muss pro Schuljahr mindestens rund 16.000 Euro hinblättern (Ganztagsbetreuung), etwas teurer (ca. 23.000 Euro) wird es in den oberen Klassen ab sieben Jahren. Für diese stolze Summe bekommen die 620 Schüler aber auch einiges geboten: neben „normalen“ Fächern wie Mathematik, Geografie & Co. können sie sich beispielsweise beim Fechten austoben, einen Tauchkurs belegen oder ihr Können als Imker unter Beweis stellen.

Geschiedene Mütter und Blondinen würden dem Prinzen schöne Augen machen

Offenbar hängte der Haussegen derzeit etwas schief. Prinz William wird scheinbar von weiblichen Eltern der Lambrook School ziemlich unverblümt angehimmelt – Kate findet es mäßig lustig

Die schillernden Schilderungen legen das zumindest nahe. Einmal hätte eine Mutter William bei einer Veranstaltung zaghaft über den Arm gestrichen, direkt vor Kates Augen. Die Prinzessin sei erkennbar genervt gewesen, vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. Jedenfalls sei das Paar bald darauf verschwunden, heißt es.

Da Prinz William selbst ein Scheidungskind ist und schwer unter der Trennung gelitten hat, dürfte sich Kate keine großen Sorgen machen müssen. Zudem macht die Schwiegertochter, König Charles III. (73) ihren Job fantastisch und ist weder als Mutter noch als Partnerin schnell zu ersetzen. In manchen Umfragen war Kate Middleton sogar beliebter als der Thronfolger. Trotzdem ist niemand vor Scheidung sicher, besonders nicht in royalen Kreisen. Deshalb sitzt die Prinzessin jetzt wieder am Steuer, bis etwas Gras über die Flirt-Prärie gewachsen ist. Verwendete Quellen: Life & Style via ok-magazin.de, lambrookschool.co.uk