Schöner Anlass: Prinzessin Madeleine von Schweden meldet sich zurück

Von: Larissa Glunz

Teilen

2018 sind Prinzessin Madeleine und Christopher O‘Neill nach Florida gezogen (Symbolbild). © PPE/Imago

Prinzessin Madeleine von Schweden unterbricht ihre Funkstille und versetzt ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Foto in Verzückung.

Miami – Prinzessin Madeleine (39) und Ehemann Chris O‘Neill (47) ist ihre Privatsphäre heilig. In Miami führen die beiden gemeinsam mit ihren Kindern ein weitestgehend normales Leben fernab des Protokolls der schwedischen Krone. Einen Einblick in ihr idyllisches Familienleben geben die dreifachen Eltern nur selten, für ganz bestimmte Anlässe macht Madeleine jedoch gerne eine Ausnahme.

Prinzessin Madeleine hat Stockholm zwar den Rücken gekehrt, eine Tradition der schwedischen Königsfamilie führt sie aber auch in ihrer Wahlheimat Amerika fort. Wenn die süße Nachwuchsgeneration Geburtstag feiert, teilt der Palast stets neue Aufnahmen von den royalen Sprösslingen. In den nächsten Wochen stehen gleich mehrere dieser Ehrentage an. Prinzessin Estelle (9) wird am 23. Februar zehn Jahre alt, Prinz Julian – Carl Philips (42) und Sofias (37) jüngster Sohn – wird Ende März ein Jahr alt. Ein Jubiläum jagt das nächste, den Anfang macht nun Prinzessin Leonore (8).

24royal.de* zeigt hier das Geburtstagsfoto von Prinzessin Leonore von Schweden.

Am 20. Februar feiert Leonore ihren 8. Geburtstag. Auf Instagram gratuliert Mama Madeleine mit einem neuen Foto, das die strahlende Jubilarin in einem schulterfreien weißen Kleid zeigt. Chris O‘Neill und Prinzessin Madeleine richten liebevolle Worte an ihre älteste Tochter: „Alles Gute zum Geburtstag an unsere starke und schöne Leonore!“ Der letzte Post der 39-Jährigen ist fast zwei Monate her und stammt vom Weihnachtsfest, das Madeleines Familie in Schweden verbrachte.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA