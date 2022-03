Prinzessin Madeleine von Schweden: So viel kostet ein Treffen mit ihr

Von: Larissa Glunz

Teilen

Madeleine von Schweden sucht für den guten Zweck Nebensitzer (Symbolbild). © Patrik C Österberg/Imago

Auf Tuchfühlung mit einer Prinzessin: Für ein Treffen mit Madeleine von Schweden müssen ihre Fans tief in die Tasche greifen.

New York City – Ein Treffen mit einem echten Prinzen, einer Herzogin oder einer Königin steht auf den Wunschlisten zahlreicher Fans ganz oben. Auch die Anhänger der schwedischen Königsfamilie warten geduldig auf die perfekte Gelegenheit für ihre royale Begegnung, jetzt ist ihre Chance endlich gekommen. Prinzessin Madeleine (39) hat eine besondere Einladung ausgesprochen.

Wie ist das Leben in Miami? Ist Madeleines nächste Reise nach Schweden schon in Planung? Fragen wie diese schwirren der Fangemeinschaft der 39-Jährigen durch den Kopf, die Antworten darauf könnte eine einzigartige Zusammenkunft in New York liefern. Anfang Mai nimmt Prinzessin Madeleine an der „Thank you Gala“ (dt.: „Dankesgala“) teil, die von der Hilfsorganisation „Childhood USA“ organisiert wird. Die Tickets für das glamouröse Event sind seit Kurzem erhältlich – und nicht gerade billig!

Warum die Gala in New York ein Pflichttermin für Prinzessin Madeleine ist, verrät 24royal.de*.

Wer sich die Gala nicht entgehen lassen will, sollte einen vollen Geldbeutel vorweisen können. Ein Einzelticket ist für 1.000 US-Dollar (ca. 900 Euro) erhältlich, nach oben hin sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Spendierfreudige Gäste, die keine Kosten und Mühen schauen, können am sogenannten „Royal Table“ neben Madeleine Platz nehmen und die dreifache Mutter in ein Gespräch verwickeln. Ein „Champions Table“ schlägt mit 100.000 Dollar, rund 90.000 Euro, zu Buche, er bietet aber auch 12 Plätze sowie 4 Plätze am „Royal Table“.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA