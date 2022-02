Prinzessin Märtha Louise heiratet! Freund Durek kündigt baldige Hochzeit an

Von: Larissa Glunz

Teilen

Die Kritik an ihrer Beziehung lächeln Durek Verrett und Prinzessin Märtha Louise einfach weg (Symbolbild). © Lorenzo Carnero/Imago

Die Hochzeitspläne von Prinzessin Märtha Louise und Durek Verret werden offenbar konkreter. Das ungleiche Paar möchte schon bald vor den Traualtar treten.

Oslo – Die Terminkalender der Königshäuser halten in diesem Jahr einige Highlights bereits, eine royale Hochzeit würde dem Ganzen aber die Krone aufsetzen. In Norwegen sollen allem Anschein nach in naher Zukunft die Hochzeitsglocken für Prinzessin Märtha Louise (50) und Durek Verrett (47) läuten.

Seit fast drei Jahren ist Durek Verrett, der in Beverly Hills lebt, der Mann an Märtha Louises Seite. Im Mai 2019 machten der amerikanische Schamane und die norwegische Prinzessin ihre Beziehung öffentlich, nun wollen die beiden ihre Liebe wohl auch offiziell machen. Wie „Svensk Damtidning“ unter Berufung auf „Se og Hør“ berichtet, lieferte Durek Verrett während eines Instagram Live-Videos einen eindeutigen Hinweis auf seine anstehende Hochzeit mit Prinzessin Märtha Louise. Ein User wollte offenbar wissen, wann König Harald V. (84) die Hochzeit seiner Tochter ankündigen wird, woraufhin Durek einen ungefähren Zeitraum genannt haben soll.

24royal.de* verrät hier Durek Verretts Antwort auf die Hochzeitsfrage des Fans.

Hochzeitsgerüchte um Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett sind schon länger im Umlauf. Der 47-Jährige vertraute der Zeitschrift „Vanity Fair“ 2020 an, dass König Harald und Königin Sonja (84) ihren Segen gegeben haben. Während eines Hawaii-Urlaubs im Februar 2020 wollte Durek um die Hand seiner Auserwählten anhalten, nach dem plötzlichen Tod von Märtha Louises Ex-Mann Ari Behn (47, † 2019) verwarf er seine Pläne jedoch.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA