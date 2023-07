Privater Einblick: Darum schlafen Schlagerstar Kerstin Ott und ihre Ehefrau nicht in einem Bett

Ott spricht über Freiraum

Von Volker Reinert schließen

Schlagerstar Kerstin Ott gibt Einblicke in ihrer Ehe mit Karolina Köppen. Wenn die 41-Jährige auf Tour geht, wird sie von ihrer Frau oft begleitet. Doch dann schläft das Ehepaar nicht in einem Bett.

Heide – Die 41-jährige West-Berlinerin Kerstin Ott (41) ist vor allem durch ihren Schlagersong „Die immer lacht“ bekannt. Mit Karolina Köppen ist Ott seit dem Jahr 2017 verheiratet. Aber nicht nur privat verbringen die beiden viel Zeit miteinander. So begleitet Köppen ihre Ehefrau oftmals auch mit auf Tour der Schlagersängerin und hilft bei der Organisation. Kerstin Ott verriet nun ein Detail aus ihrer Ehe, welches überraschen mag, aber ihre Liebe bei so viel Zeit miteinander enorm frisch hält.

Kerstin Ott plaudert bei „Giovanni Zarrella Show“ über ihre Ehe

Im Interview mit der Bunte während der „Giovanni Zarrella Show“ am Samstag (22. Juli) in der Dortmunder Westfalenhalle, bei der Gastgeber Giovanni Zarrella (45) bei dem gemeinsamen Auftritt mit Musiker-Legende Michael Bolton (70) zu Tränen gerührt war, plauderte Kerstin Ott aus dem Nähkästchen.

Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Die schönsten Momente der „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern

„Natürlich verbringen wir privat und beruflich viel Zeit miteinander. Aber wir haben da so unsere Möglichkeiten gefunden, damit wir uns nicht gegenseitig nerven“, so der Schlagerstar. Die 41-Jährige, die mit Karolina Köppen zwei Kinder hat, bucht nämlich immer zwei Hotelzimmer, wenn sie unterwegs auf Tour sind: „Damit man mal ganz in Ruhe in der Nase popeln kann, ohne dass der andere dabei ist.“ Demnach hält dieser gewisse Freiraum die Ehe enorm frisch und macht Freude auf darauffolgende Zweisamkeit.

Kerstin Ott und Karolina Köppen haben ihr Traumhaus in Schleswig-Holstein gebaut

Die Musikerin erzählte im Interview auch, dass sie „abseits des Rampenlichts ein ganz normales Leben führen“ und ihre Zeit im gemeinsam gebauten Haus im schleswig-holsteinischen Heide genießen. Für das Ehepaar ist ihr Zuhause eine ganz besondere „Wohlfühloase“ ohne „ungemütliche Ecke“. Außerdem schlafen Ott und Köppen dort auch gemeinsam in ihrem Bett: „Das ist so schön!“, verriet die Sängerin.

+ Schlagersängerin Kerstin Ott ist seit 2017 mit Karolina Köppen verheiratet. Köppen begleitet ihre Ehefrau des Öfteren auf ihrer Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um sich nicht zu „nerven“ schläft das Ehepaar dann in zwei verschiedenen Hotelzimmern. © Instagram/ kerstinott_official & IMAGO / STAR-MEDIA

Doch bei all der Ruhe, die sich das Paar in diesem Jahr gegönnt hat, geht es ab November 2023 weiter mit Kerstin Otts Tour im deutschsprachigen Raum. Ihre „Best Ott“-Tour wird vier Monate dauern, aber natürlich mit Karolina Köppen an ihrer Seite. Fitter ist das Ehepaar aber nicht nur die Erholung in ihrem Haus, sondern auch durch das Absetzen der Glimmstängel. So qualmte Ott circa 30 Kippen pro Tag und machte es ihrer Ehefrau nach und hörte mit dem Rauchen auf. Verwendete Quellen: bunte.de

Rubriklistenbild: © Instagram/ kerstinott_official & IMAGO / STAR-MEDIA