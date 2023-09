„War ruhiger um ihn“: Anna-Carina Woitschack ist sich sicher, dass Stefan Mross von ihrer Liebe profitierte

Karrieresprung für beide!

Anna-Carina Woitschack wird oft vorgeworfen, die Beziehung mit Stefan Mross für ihre Karriere ausgenutzt zu haben. Die Schlagersängerin wehrt sich dagegen: Vorteile hatten alle beide!

Köln – Bei DSDS startete Anna-Carina Woitschack (30) in ihre Musikkarriere – richtig erfolgreich ist sie aber vor allem in den vergangenen Jahren geworden. Unter anderem durch ihre Zusammenarbeit mit Stefan Mross (47), mit dem sie seit 2020 verheiratet ist. Ende 2022 trennten sich die Musiker allerdings und Anna-Carina Woitschack muss sich seither den Vorwurf anhören, die Beziehung als Karrieresprungbrett genutzt zu haben. Jetzt machte die 30-Jährige allen Kritikern eine Ansage.

Anna-Carina Woitschack profitierte nicht allein von Lovestory mit Stefan Mross

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross präsentierten sich lange Zeit als Traumpaar der Schlagerszene. Denn das Duo schwebte nicht nur privat auf Wolke sieben – es machte auch gemeinsam erfolgreich Musik. Mit ihren Duetten begeisterten die zwei die Volksmusik-Fans und traten bei großen Shows und Events auf. Schon während der Beziehung – und insbesondere nach der Trennung Ende 2022 – warfen viele Menschen Anna-Carina Woitschack aber vor, nur durch ihren Ex berühmt zu sein. Sie sieht das anders.

In der WDR-Sendung Hier und heute wurde sie von Moderator Sven Kroll (39) ganz direkt auf diese Vorwürfe angesprochen. „Ich bin ja nicht dahergekommen und hab gesagt: ‚So, jetzt kommt der Karriereplan: Stefan Mross, Heirat, Album und in die Charts. So funktioniert es nicht, sondern es gehört viel Disziplin und ganz viel Arbeit dazu“, verteidigte sich die Sängerin. Auch der Kritik der Öffentlichkeit müsse man sich stellen – und das sei alles andere als leicht. Das Entscheidende sei für sie aber: Sie habe nicht allein von der Beziehung profitiert.

„Es war auch ein Puzzleteil meiner Karriere, sicherlich. Und vielleicht für den Stefan auch ein schönes Puzzleteil. Denn als Musiker war es ja auch eher ruhiger um ihn in den letzten Jahren“, stellte sie klar. Immerhin sei ihre musikalische Zusammenarbeit eine „schöne Erfahrung“ gewesen und habe allen beiden als Türöffner für große Shows gedient. Die frühere Castingshow-Teilnehmerin wisse aber, dass sie hart für ihre Ziele gearbeitet hat.

So geht Anna-Carina Woitschack mit Vorurteilen um

Mittlerweile hat Anna-Carina Woitschack keinen Kontakt mehr zu dem „Immer wieder sonntags“-Moderator. Dass sie trotzdem immer wieder mit ihrem Ex in Verbindung gebracht wird und mit Vorwürfen und Hassnachrichten konfrontiert wird, ist für die Künstlerin in Ordnung. „Man darf das alles nicht so ernst nehmen“, stellte sie klar. Sie habe mit Stefan Mross eine schöne Zeit gehabt – jetzt sei das Kapitel aber beendet.

Schon bald wird sich Anna-Carina Woitschack neben der Musik noch einem anderen Projekt widmen. Sie ist in einer neuen RTL-Sendung zu sehen. Vorab hat der Schlagerstar bereits erste Details verraten: Es wird Tränen geben. Verwendete Quellen: Hier und heute

