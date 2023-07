RTL ändert am Montag um 20.15 Uhr kurzfristig das Programm

Von: Lisa Klugmayer

Auf Rhodos breitet sich das Feuer immer weiter aus. RTL ändert deswegen sein Programm – und „Undercover Boss“ verliert seinen Sendeplatz.

Köln – Rhodos im Ausnahmezustand: Auf der beliebten Ferieninsel wütet seit Tagen ein verheerendes Feuer. Hotels wurden zerstört, tausende Touristen und Einheimische mussten evakuiert werden. Über 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz, doch die anhaltende Hitze und die starken Winde erschweren die Löscharbeiten erheblich. RTL ändert deswegen heute kurzfristig sein Programm.

Europa ätzt unter der Hitzewelle. Nachdem die hohen Temperaturen schon letzte Woche in einer RTL-Sondersendung thematisiert wurden, kündigt der Sender jetzt ein weiteres „RTL aktuell Spezial“ für Montagabend um 20:15 Uhr an. Diesmal zu den verheerenden Bränden auf Rhodos. „Feuer im Ferienparadies – Urlauber auf der Flucht“ heißt die RTL-Sondersendung.

Moderiert wird das Ganze von Peter Kloeppel, zusätzlich berichten Reiseexperten Ralf Benkö und Reporter über die Lage auf Rhodos und in den eingerichteten Notunterkünften vor Ort. Außerdem informiert das RTL-Team darüber, welche Rechte Reisende im Falle so einer Naturkatastrophe haben.

Feuer auf Rhodos: Einheimische stehen vor dem Nichts, Touristen mussten fliehen

Es sind Bilder wie aus einem Katastrophen-Film: Rhodos steht in Flammen. Der Brand auf der griechischen Ferieninsel war am Dienstag (18. Juli 2023) ausgebrochen. Am Samstag rollte das Feuer dann auf mehrere Dörfer zu. Einheimische und Urlauber wurden evakuiert und in Turnhallen, Schulgebäuden und Hotel-Konferenzzentren untergebracht. Das Feuer habe „das Herz von Rhodos und seine Umwelt getroffen“, so der Naturkatastrophen-Experte Efthymios Lekkas zum Fernsehsender ERT. Er warnt vor schwerwiegenden Auswirkungen auf den Tourismus der Insel.