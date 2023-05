Prominente Gästeliste: Wer kommt zur Krönung von König Charles?

Von: Susanne Kröber

Was haben Tom Cruise und Charlène von Monaco gemeinsam? Sie kommen zur Krönung König Charles III. am 6. Mai. Diese Gäste werden außerdem in der Westminster Abbey erwartet.

London – Kürzer, moderner, schlichter – die Krönung von König Charles III. (74) wird sich anders gestalten als die 70 Jahre zurückliegende Zeremonie, bei der Queen Elizabeth II. (96, † 2022) noch rund 8.000 Gäste in die Westminster Abbey geladen hatte. König Charles ist für seine Sparmaßnahmen bekannt, dementsprechend kürzer fällt die Gästeliste für seine Krönung (alle Infos zu TV-Übertragung, Zeitplan und Ablauf) am 6. Mai aus. Knapp 2.000 Einladungen wurden verteilt – die bekanntesten Namen gibt es hier in der Übersicht.

Gekrönte Häupter, Hochadel und Staatsoberhäupter: die Gästeliste der Krönung von König Charles

Abu Dhabi: Sultan Muhammad bin Zayid Al Nahyan (62), Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate

Australien: Premierminister Anthony Albanese (60) und Generalgouverneur David Hurley (69)

Bahrain: Kronprinz Salman bin Hamad bin Isa Al Chalifa (54)

Belgien: König Philippe (63) und Königin Mathilde (50)

Bhutan: König Jigme Khesar (43) und Königin Jetsun Pema (32)

Brunei: Sultan Hassanal Bolkiah (76)

Dänemark: Kronprinz Frederik (54) und Kronprinzessin Mary (51)

Deutschland: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67)

Dubai: Emir Muhammad bin Raschid Al Maktum (73)

Frankreich: Staatspräsident Emmanuel Macron (45)

Griechenland: Kronprinz Pavlos (55) und Kronprinzessin Marie-Chantal (54), Anne-Marie von Dänemark (76), frühere Königin von Griechenland

Italien: Präsident Sergio Mattarella (81)

Japan: Kronprinz Fumihito (58) und Kronprinzessin Kiko (57)

Jordanien: König Abdullah II. (61) und Königin Rania (52)

Kanada: Premierminister Justin Trudeau (51)

Katar: Emir Tamim bin Hamad Al Thani (42)

Kuwait: Emir Sa‘ad al-Abdallah as-Salim as-Sabah (85)

Lesotho: König Letsie III. (59)

Luxemburg: Großherzog Henri (68) und Großherzogin Maria Teresa (67)

Malaysia: König Abdullah Shah (63)

Marokko: König Mohammed VI. (59)

Monaco: Fürst Albert II. (65) und Fürstin Charlène (45)

Niederlande: König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51)

Norwegen: Kronprinz Haakon (49) und Kronprinzessin Mette-Marit (49)

Oman: Sultan Haitham bin Tariq (67)

Rumänien: Thronprätendentin Margarita (74)

Schweden: König Carl XVI. Gustaf (76) und Kronprinzessin Victoria von Schweden (45)

Serbien: Kronprinz Alexander (77) und Kronprinzessin Katherine (79)

Spanien: König Felipe (55) und Königin Letizia (50) und das frühere Königspaar Juan Carlos (85) und Sophia (84)

Tonga: König Tupou VI. (63)

USA: First Lady Jill Biden (71) und US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58)

Vereinigtes Königreich: Premierminister Rishi Sunak (42)

Krönung von König Charles: Familienmitglieder und deutsche Verwandtschaft

Natürlich darf König Charles bei seiner Krönung am 6. Mai auch auf die Unterstützung seiner Familie zählen. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) sind mit ihren drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) wichtiger Bestandteil der Zeremonie. Nach langem Zögern hat auch Prinz Harry (38) seine Teilnahme bestätigt, Ehefrau Meghan Markle bleibt mit den Kindern Archie, der am 6. Mai seinen 4. Geburtstag feiert, und Lilibet (1) im kalifornischen Montecito. Prinzessin Anne (72) wird in Begleitung ihres Ehemannes Sir Timothy Laurence (68) und ihren Kindern aus erster Ehe, Peter Phillips (45) und Zara Tindall (41) mit Ehemann Mike Tindall (44), erscheinen.

Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33), nehmen gemeinsam mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi (39) und Jack Brooksbank (36) an der Krönung von Charles und Camilla teil. Prinz Andrew (63) ist trotz seiner Verstrickungen in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (66, † 2019) dabei, im Gegensatz zu Ex-Frau Sarah Ferguson (63). Nicht fehlen dürfen in der Westminster Abbey auch Prinz Edward (59) mit Ehefrau Gräfin Sophie (58) und den beiden Kindern James (15) und Louise Mountbatten-Windsor (19). Auch die deutsche Verwandtschaft von König Charles hat eine Einladung erhalten.

Camilla wird von ihrem Ex-Mann Andrew Parker Bowles (83) und den gemeinsamen Kindern Tom Parker Bowles (48) und Laura Lopez (45) unterstützt. Camillas Enkel Lola (15) und Frederick Parker Bowles (12), Eliza Lopes (15) und die Zwillinge Gus und Louis Lopes (13) sind ebenso mit von der Partie wie ihre Schwester Annabel Elliot (74).

Diese Promis stehen auf der Gästeliste von König Charles

US-Superstar Tom Cruise (60) ist schon seit Jahrzehnten eng mit der britischen Königsfamilie befreundet, er unterbricht für die Krönung von König Charles sogar extra die Dreharbeiten zum 8. Teil der „Mission: Impossible“-Reihe. Victoria (49) und David Beckham (48) sollen ebenfalls auf der Gästeliste stehen, genau wie Designerin Stella McCartney (51) und die britischen TV-Moderatoren Ant & Dec, Anthony McPartlin (47) und Declan Donnelly (47).

Beim Krönungskonzert am 7. Mai treten unter anderem Katy Perry (38), Lionel Richie (73), Tom Jones (82), Andrea Bocelli (64), Pianist Lang Lang (40) und Take That auf – allerdings ohne Robbie Williams (49). Verwendete Quellen: mdr.de, hellomagazine.com. theguardian.com