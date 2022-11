Prominenter Zuwachs beim Bergdoktor: „Rote Rosen“-Star spielt in neuer Staffel mit

Lang ersehntes Comeback

„Der Bergdoktor“ geht endlich wieder los. Am 29. Dezember startet die 16. Staffel der beliebten ZDF-Sendung. Mit dabei ist dieses Mal auch ein bekanntes Gesicht: „Rote Rosen“-Star Angela Roy.

Ellmau – Das lange Warten auf neue Abenteuer rund um Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine Familie und Freunde ist fast vorbei. Denn am 29. Dezember startet die neue Staffel von „Der Bergdoktor“ bei ZDF. Seit dem spannenden Finale der 15. Staffel, das Zuschauer im März aufgeregt mitverfolgen konnten, hat sich viel getan und die neuen Episoden dürften sicher die eine oder andere überraschende Wendung mit sich bringen.

Schauspielerischer Zuwachs: „Rote Rosen“-Star Angela Roy dreht für neue „Bergdoktor“-Staffel

Bis zum Sendestart sind es nur noch ein paar Wochen, trotzdem steckt das Team der ZDF-Erfolgsshow noch mitten in den Dreharbeiten. Rund um den Wilden Kaiser werden vor märchenhafter Gebirgskulisse neue Episoden abgelichtet, die im Winter wieder unzählige treue Fans auf die Sofas locken dürften. Hans Sigl ist dabei natürlich wieder als Bergdoktor Martin Gruber am Start, während Heiko Ruprecht (50), Ronja Forcher (26) und Monika Baumgartner (71) die Gruber‘sche Familientruppe schauspielerisch abrunden.

In den kommenden Folgen des Quotenschlagers verschlägt es dieses Mal auch einen anderen TV-Star auf die Berghänge. Denn „Rote Rosen“-Darstellerin Angela Roy (65), die seit 2006 zu den echten Urgesteinen der beliebten Soap zählt, steht aktuell für Folge 7 und 8 der neuen „Bergdoktor“-Staffel vor der Kamera. „Mein Zuhause für die nächsten Wochen“, verkündet sie bei Instagram stolz unter einem Foto von ihrem Drehbuch und dem sonnigen Wetterbericht.

Selbe Show, neue Rolle?: „Rote Rosen“-Star Angela Roy war 2019 schon beim „Bergdoktor“ dabei

Wer sich erinnert: Angela Roy ist kein Neuling in dem herzerwärmenden ZDF-Format. 2019 schloss sie sich der legendären Besetzung für eine Folge als Katrin Dremmler, der Besitzerin einer Glasbläserei, an. Ob sie dieses Mal wieder in dieselbe oder eine ganz andere Rolle schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt – die Behind-The-Scenes Eindrücke von den Drehtagen, die sie in den sozialen Medien teilt, zeigen aber schonmal: Die Stimmung am „Bergdoktor“-Set könnte besser kaum sein.

Im Finale der 15. „Bergdoktor“-Staffel ging es tränenreich zu: Die frisch gebackene Mutter Franziska (Simone Hanselmann, 42) bricht nach New York auf und Martin Grubers Verlobte Anne (Ines Lutz, 39) verlässt den Gruberhof. Wie die sympathischen Charaktere mit zwei so schweren Abschieden klarkommen, dürfte die Fans vor der Premiere der neuen Folgen bestimmt sehr beschäftigen. Spannend dürfte es vor allem zum Ende der neuen Staffel werden, denn Hans Sigl versprach jetzt schon ein unvorhersehbares Staffelfinale. Verwendete Quellen: Instagram/angelaroyayctress_official, tvmovie.de, tvdigital.de

