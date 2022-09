Nostradamus-Prophezeiung von 1555 über Queen Elizabeth II. hat sich bewahrheitet

Von: Matthias Kernstock

Düstere Prophezeiung oder Humbug? Der französische Arzt und Astrologe Nostradamus soll das exakte Todesjahr von Queen Elizabeth II. vorausgesagt haben. Das behauptet zumindest Mario Reading, Autor und Nostradamus-Experte.

London - Es war das mediale Großereignis des Jahres, als Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 im Beisein ihrer Familie friedvoll auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland starb. Seitdem überschlagen sich die Schlagzeilen, immer wieder gibt es Enthüllungen zur königlichen Familie.

Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Enthüllungsbuch sorgt für Aufsehen

Im Enthüllungsbuch „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ behauptet eine Angestellte des Königshauses, Meghan Markle habe sie immer wieder angeschrien. Alle 10 Minuten soll die Frau von Prinz Harry Terror gemacht haben. Doch nun sorgt eine düstere Prophezeiung von Nostradamus für Gänsehaut.

Kurz vor dem Jahreswechsel gibt es immer Vorhersagen für 2022, oft vom antiken Arzt und Astrologen Nostradamus. Und diese Prophezeiungen verheißen meistens nichts Gutes. Wie Autor und Nostradamus-Experte Mario Reading nun herausgefunden haben will, soll Nostradamus das exakte Todesjahr der Queen vorhergesagt haben.

Düstere Prophezeiung: Nostradamus soll Tod der Queen 2022 exakt voraus gesagt haben

Entsprechende Passagen fand der Experte in einem kryptischen Text aus dem Jahr 1555. „Die Präambel besagt, dass Königin Elizabeth II. circa 2022 im Alter von etwa 96 Jahren sterben wird. Fünf Jahre vor dem Alter, das ihre Mutter zum Todeszeitpunkt hatte“, so Reading in seinem Buch „Nostradamus: Complete Prophecies for the Future“

Wer war Nostradamus? Nostradamus (Michael de Nostredame) wurde 1503 in Frankreich geboren und war Apotheker, der als Arzt und Astrologe tätig war. Schon als er noch lebte, wurde er durch seine prophetischen Gedichte berühmt. Diese bestanden aus Gruppen von je 100 zusammengefassten Vierzeilern, die sogenannten Centurien.

Verblüffend, denn in der Tat wurde Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, im Volksmund als „Queen Mum“ bekannt, fünf Jahre älter als ihre Tochter. Sie starb 2002 starb im Alter von 101 Jahren.

Nostrdamus sagt Prinz Harry als König von England voraus

Mario Reading fand außerdem heraus, dass Nostradamus vorhergesehen haben will, dass Prinz Harry König von England wird. Demnach wird König Charles III. die Krone freiwillig abtreten. Ob auch diese Prophezeiung eintreten wird, bleibt abzuwarten. Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll der neue König seine Krönung für den 2. Juni 2023 planen.

Alljährlich sorgen auch die Prophezeiungen von Baba Wanga für Aufmerksamkeit. Das Bedrückende ist, dass sie für 2022 nicht ganz von der Hand zu weisen sind. Verwendete Quellen: rtl.de, Daily Mail