Quartett in Südfrankreich in Haft für ausgeraubte Wohnmobile von Touristen

Campingplatz © Imago

Im Schlaf wurden ausländische Touristen in ihren Wohnmobilen in Südfrankreich serienweise ausgeraubt, nun hat das Landgericht in Béziers vier Täter zu Haftstrafen verurteilt.

Béziers - Die wegen 49 Taten auf Rastplätzen entlang der Autobahn 9 angeklagten drei Männer und eine junge Frau erhielten zwischen einem und vier Jahren Haft, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nach einer nächtlichen Reihe von Taten hatten Fahnder das Quartett Anfang Mai in Nizza, Perpignan und Villemolaque festgenommen. Umfangreiches Diebesgut und über 55 000 Euro in bar wurden beschlagnahmt.

Bei ihren nächtlichen Raubzügen entlang der durch Südfrankreich Richtung Spanien verlaufenden Autobahn gingen die Räuber immer gleich vor. Zunächst brachen sie mit einer speziellen Technik die Fahrertür der Wohnmobile auf, um im Innern Multimedia-Geräte, Papiere, Bargeld und Scheckkarten zu stehlen. Manchmal wurden die Besitzer wach, und die Diebe ergriffen in aller Eile die Flucht. Dabei durchbrachen die Kriminellen regelmäßig auch die Schranken von Autobahnmautstellen. Dadurch entstand ein Schaden von 17 000 Euro, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (dpa)