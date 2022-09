Queen Elizabeth II: Diese Gäste sind zur Beerdigung eingeladen

Großbritannien

Großbritannien trauert um Queen Elizabeth II. Zu der Beerdigung am 19. September in London werden auch hochrangige internationale Gäste erwartet.

London – Großbritannien trauert und die Welt nimmt Anteil: Queen Elizabeth II. verstarb nach Bangen um ihre Gesundheit im Alter von 96 Jahren. Die Beerdigung der britischen Königin wird am Montag, dem 19. September, nach einer Trauerfeier ab 11 Uhr in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. Aufgrund ihrer weltpolitisch bedeutenden Stellung als Regentin Großbritanniens ist das Staatsbegräbnis ein globales Ereignis, zu dem international hochrangige Gäste geladen werden. Tage vorher wird der Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge werden zu der Beerdigung der Queen von Großbritannien etwa 2000 Trauergäste erwartet. Eine offizielle Gästeliste gab der Buckingham Palast nicht bekannt. Erste Staatsoberhäupter und Monarchen informierten die Öffentlichkeit jedoch bereits über ihre Teilnahme oder ihr Fernbleiben.

Queen Elizabeth II. – Die Einladungen zu ihrer Beerdigung sind abgezählt

Beispielsweise bekundete der amtierende Präsident der USA, Joe Biden, in Washington gegenüber Journalist:innen, dass er die Einladung aus London zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. annehmen werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm sich trotz des Ukraine-Krieges die Zeit, sich in ein Kondolenzbuch für die Queen einzutragen. Es ist nicht jedoch davon auszugehen, dass er die Reise nach Großbritannien antreten wird.

Wie das britische Amt für Auswärtige Angelegenheiten in einer offiziellen Mitteilung beklagte, werde die Kapazität der Westminster Abbey so ausgelastet sein, dass in aller Regel nur ein einziger hochrangiger Vertreter pro Land mit einer einzigen Begleitperson an der Trauerfeier teilnehmen kann. Das entsprechende Dokument sei am vergangenen Wochenende an die Botschaften verschickt worden. Darin heißt es, dass aufgrund des begrenzten Platzes „keine weiteren Mitglieder der Familie, des Personals oder des Gefolges des Hauptgastes zugelassen werden können“.

Viele Staatsoberhäupter haben ihre Teilnahme an der Trauerfeier von Queen Elizabeth II. bereits bestätigt:

Australien: Premierminister Anthony Albanese

Premierminister Anthony Albanese Bangladesh: Premierminister Sheikh Hasina

Premierminister Sheikh Hasina Belgien: König Philipp und Königin Mathilde

König Philipp und Königin Mathilde Brasilien: Präsident Jair Bolsonaro

Präsident Jair Bolsonaro Deutschland: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Finnland: Präsident Sauli Niinisto

Präsident Sauli Niinisto Frankreich: Präsident Emmanuel Macron

Präsident Emmanuel Macron Großbritannien: Premierministerin Liz Truss

Premierministerin Liz Truss Irland: Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Micheál Martin

Präsident Michael D. Higgins und Premierminister Micheál Martin Italien: Präsident Sergio Mattarella

Präsident Sergio Mattarella Kanada: Premierminister Justin Trudeau

Premierminister Justin Trudeau Lettland: Präsident Egils Levits

Präsident Egils Levits Litauen: Präsident Gitanas Nauseda

Präsident Gitanas Nauseda Neuseeland: Premierministerin Jacinda Ardern

Premierministerin Jacinda Ardern Österreich: Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen Palästina: Premierminister Mohammad Shtayyeh

Premierminister Mohammad Shtayyeh Polen: Präsident Andrzej Duda

Präsident Andrzej Duda Schweiz: Bundespräsident Ignazio Cassis

Bundespräsident Ignazio Cassis Sri Lanka: Präsident Ranil Wickremesinghe

Präsident Ranil Wickremesinghe Südafrika: Präsident Cyril Ramaphosa

Präsident Cyril Ramaphosa Südkorea: Präsident Yoon Suk-yeol

Präsident Yoon Suk-yeol Türkei: Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Trinidad und Tobago: Präsidentin Paula-Mae Weekes

Präsidentin Paula-Mae Weekes Ungarn: Präsidentin Katalin Novak

Präsidentin Katalin Novak USA: Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden

Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden Quelle: Presseagenturen, Twitter, sowie Daily Mail unter Berufung auf britische Regierungskreise (Stand 13. September)

Auch sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, zur Trauerfeier eingeladen.

Einladung zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Teilnehmende Königshäuser

Neben den britischen Royals sind auch folgende Mitglieder internationaler Königshäuser eingeladen:

Belgien: König Philippe und Königin Mathilde

König Philippe und Königin Mathilde Niederlande: König Willem-Alexander und Königin Maxima

König Willem-Alexander und Königin Maxima Spanien: König Felipe VI und Königin Letizia, zudem der ehemalige König Juan-Carlos und seine Frau Sofia

König Felipe VI und Königin Letizia, zudem der ehemalige König Juan-Carlos und seine Frau Sofia Monaco: Fürst Albert II. und Fürstin Charlene von Monaco.

Fürst Albert II. und Fürstin Charlene von Monaco. Schweden: König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia Luxemburg: Großherzog Henri und Großherzogin Maria Theresia

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Theresia Dänemark: Königin Margarethe II.

Königin Margarethe II. Norwegen: Harald V. und Königin Sonja

Harald V. und Königin Sonja Griechenland: König Konstantin II. und Königin Anne-Marie

König Konstantin II. und Königin Anne-Marie Japan: Kaiser Naruhito

Kaiser Naruhito Quellen: Presseagenturen, Twitter, sowie Daily Mail unter Berufung auf britische Regierungskreise (Stand 13. September)

Beerdigung der Queen: Putin nicht als Gast erwünscht

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind beim Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. allerdings Vertreter einiger Staaten unerwünscht. Russland und Belarus, gegen die Großbritannien wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zahlreiche Sanktionen erlassen hat, haben demnach keine Einladung erhalten. Auch sind Vertreter aus Syrien, Venezuela und Afghanistan nach Informationen der britischen Nachrichtenagentur PA nicht zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. eingeladen worden. Mit Syrien und Venezuela unterhält das Vereinigte Königreich demnach keine diplomatischen Beziehungen. Im Falle Afghanistans sei die politische Lage nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban der Grund, meldete PA am Mittwoch (14. September).

Iran, Nordkorea sowie Nicaragua sind – statt mit einem Staatsoberhaupt – jeweils nur mit einem Botschafter vertreten, da ihre diplomatischen Beziehungen mit Großbritannien als angespannt gelten.

Staatsoberhäupter, die keine Einladung erhielten, sind:

Russland: Präsident Wladimir Putin

Präsident Wladimir Putin Belarus: Präsident Alexander Lukaschenko

Präsident Alexander Lukaschenko Nordkorea: „Oberster Führer“ Kim Jong-un

„Oberster Führer“ Kim Jong-un Iran: „Oberster Führer“ Ali Chamenei und Präsident Ebrahim Raisi (stattdessen die Botschafter des Iran)

„Oberster Führer“ Ali Chamenei und Präsident Ebrahim Raisi (stattdessen die Botschafter des Iran) Syrien: Präsident Baschar Hafiz al-Assad

Präsident Baschar Hafiz al-Assad Quelle: Presseagenturen, Twitter, Daily Mail mit Regierungskreisen (Stand 13. September)

