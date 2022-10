Queen Consort Camilla „urlaubt“ in Indien für 850 Euro pro Nacht

Von: Annemarie Göbbel

Der Stress der letzten Zeit macht sich offenbar bemerkbar. Zeit für eine Auszeit. Camilla fliegt nach zwei Monaten voller Verpflichtungen für ein kleines Vermögen nach Indien.

Bangalore – Seit dem Tod Queen Elizabeth II. (96, † 2022) stehen der neuen König Charles III. (73), aber auch seine Ehefrau Camilla ständig im Mittelpunkt des Geschehens. Nach zwei intensiver Monaten der Trauer und der Proklamation sind bei der Königsgemahlin die Akkus leer. Sie hat sich für eine Woche an einen ihrer Lieblingsorte für ganzheitliche Gesundheit in Indien zurückgezogen.

Mindestens 18 Terminen hat Camilla seit dem Tod der Queen absolviert

Mit immerhin 75 Jahren absolviert Camilla immer noch wöchentlich eine Ballettstunde und leistet bei der Wahrnehmung von royalen Pflichtterminen als künftige Königin ihren täglichen Marathon. Die Flucht an einen ihrer Lieblingsorte in ein Gesundheitszentrum in Bangalore scheint laut Times of India eine erprobte Verjüngungskur für sie zu sein

Camilla gönnt sich mit Freunden eine Auszeit in Indien. Obwohl der Urlaub geheim bleiben sollte, sickerten Details vom Aufenthaltsort durch (Fotomontage). © i Images/Imago & Instagram @SOUKYA

Es ist Camillas siebter Besuch in dem Gesundheitszentrum, das auf einem 30 Hektar großen Bio-Bauernhof liegt und Yoga sowie ayurvedische, homöopathische und naturheilkundliche Behandlungen anbietet. Der verstorbene Erzbischof Desmond Tutu (90, † 2021) soll ebenfalls dreimal dort gewesen sein, und auch die britische Schauspielerin Emma Thompson (63) schwört auf einen Aufenthalt im Soukya,

Dr. Matai, der Gründer des Zentrums, ist seit Jahren Camilla und Charles’ Leibarzt

Die private Atmosphäre lässt sich die Ehefrau des Thronfolgers einiges kosten. 735 Pfund kostet die Nacht, das sind umgerechnet knapp 850 Euro, dazu kommen Zubuchungen je nach Angebot und Nutzung wie in jedem Wellness-Tempel. Obwohl es strikte Anweisungen gab, die Reise nicht öffentlich zu machen, sickerte bei Dailymail auf Berufung der Times of India durch, dass Camilla von ein paar Freunden und dem Sicherheitsdienst von Scotland Yard begleitet wird.

Während des Aufenthalts sind keine öffentlichen Veranstaltungen oder Interaktionen geplant, ließ eine Quelle die britische Nachrichtenplattform wissen. Offenbar konnte Camilla ihren Mann Charles nicht zu einer Kurzerholung überreden, trotz gesundheitliche Bedenken gibt. Der letzte gemeldete Besuch der Königsgemahlin in dem Haus fand 2019 statt, als sie König Charles zu seinem 71. Geburtstag einen Aufenthalt geschenkt hatte, den das Paar an eine Tournee durch Indien und Pakistan anhängt hatte. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, soukya.com