Queen Elizabeths Thronjubiläum 2022: Proben von Unfall überschattet

Von: Eva-Maria Moosmüller

Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth laufen auf Hochtouren. Allerdings klappte bei den Proben zuletzt nicht alles so, wie es sollte.

London – In wenigen Wochen verwandelt sich die britische Hauptstadt in eine echte Feiermeile. Anfang Juni finden die großen Festivitäten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth (95) statt. Die Planungen für die zahlreichen Programmpunkte sind bereits in vollem Gange, ein Unfall überschattete jedoch kürzlich eine der Proben.

Vom 2. bis 5. Juni wird ganz London aller Voraussicht nach Kopf stehen, denn ein solches Ereignis gab es auf der Insel noch nie zu feiern: Seit 70 Jahren hat Queen Elizabeth als Oberhaupt des britischen Königshauses den Thron fest im Griff, Grund genug die Regent mit einem mehrtägigen Event der Extraklasse hochleben zu lassen. Auch wenn die Königin aufgrund gesundheitlicher Probleme in jüngster Vergangenheit immer wieder Termine absagen musste, wird fest damit gerechnet, dass sie bei verschiedenen Programmpunkten ihres eigenen Platinjubiläums dabei sein kann.

Festivitäten dieser Größenordnung bedürfen natürlich einer besonders gründlichen Vorbereitung. Schon seit Monaten wird im Hintergrund eifrig organisiert und geplant. Erste Probedurchläufe diverser Aktionen fanden bereits statt – teilweise aber leider nicht ganz reibungslos.

Bei den Proben zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth kam es im Hyde Park zu einem Unfall (Symbolbild). © Steve Parsons/dpa

Queen Elizabeths Thronjubiläum 2022: Soldat stürzt vom Pferd

Im Londoner Hyde Park versammelten sich unlängst zahlreiche Soldaten des Household Cavalry Mounted Regiment samt ihren Pferden, um ihren Auftritt beim Thronjubiläum zu üben. An der traditionellen Trooping the Colour Parade, die dieses Jahr am 2. Juni stattfindet, sollen rund 200 Pferde teilnehmen. Bei einem Probedurchlauf kam es laut einem Bericht des „Evening Standard“ zu einem unglücklichen Unfall. Ein Reiter stürzte dabei von seinem Pferd und landete in voller Montur auf dem Boden. Ernsthaft verletzt hätten sich sowohl der Mann als auch das Tier glücklicherweise nicht, hieß es seitens der britischen Presse. Was genau zu dem Abwurf geführt hatte, ist bislang nicht bekannt.

Bleibt zu hoffen, dass allen Beteiligten ein ähnlicher Fauxpas bei der Parade im Juni erspart bleibt. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass ein besorgniserregender Vorfall den feierlichen Aufmarsch überschattet. 2017 fiel einer der teilnehmenden Soldaten aufgrund der damals herrschenden großen Hitze in Ohnmacht.