Queen Elizabeth trifft „kolossale Fehlentscheidung“ – laut Fans

Von: Larissa Glunz

Teilen

Die Fans von Queen Elizabeth II. machen im Netz ihrem Ärger Luft. Für ihren gemeinsamen Auftritt mit Prinz Andrew muss die Regentin scharfe Kritik einstecken.

London – Bei der Gedenkfeier zu Ehren von Prinz Philip (99, † 2021) hätte eigentlich der verstorbene Herzog von Edinburgh im Mittelpunkt stehen sollen, für Schlagzeilen sorgte aber ein anderes Mitglied der britischen Königsfamilie: Prinz Andrew (62). Dieser ist aufgrund des Missbrauchsskandals beim Volk so unbeliebt wie nie und absolvierte dort einen Auftritt an vorderster Front in Begleitung seiner Mutter Queen Elizabeth (95).

Queen Elizabeth trifft „kolossale Fehlentscheidung“ – laut Fans

Zur Überraschung aller war es Prinz Andrew, der Queen Elizabeth II. zu ihrem Platz in der Westminster Abbey führte und somit alle Blicke auf sich zog. Das Mutter-Sohn-Duo war zuvor gemeinsam von Windsor nach London gereist, um die bewegende Gedenkfeier für Prinz Philip vor Ort zu verfolgen. Schon Wochen zuvor hatte Prinz Andrews mögliche Teilnahme an dem Gottesdienst für hitzige Diskussionen gesorgt. Sein tatsächliches Erscheinen an der Seite der Queen, das die fortwährende Unterstützung der 95-Jährigen zum Ausdruck bringt, rief unter Adelsexperten und der Fan-Gemeinde gespaltene Reaktionen hervor.

Queen Elizabeth hat mit ihrem jüngsten Auftritt eine große Diskussion losgetreten. (Symbolbild) © Victoria Jones/dpa

Während einige Fans die umstrittene Entscheidung der britischen Monarchin und die „kleine Rolle“ des Herzogs von York bei der Gedenkfeier verteidigen, zeigen andere Anhänger keinerlei Verständnis für den Auftritt des 62-Jährigen. Auf Twitter wird Queen Elizabeth scharf kritisiert, von einer „kolossalen Fehlentscheidung“ ist unter anderem die Rede. „Es ist eine Schande, Prinz Andrew auftreten zu lassen, nach einem kürzlichen Vergleich“, kommentiert ein wütender User.

Queen Elizabeth ließ sich von Prinz Andrew zu Prinz Philips Gedenkfeier begleiten. © Richard Pohle/dpa

Queen Elizabeth steht weiterhin hinter ihrem Sohn Andrew

Mitte Februar konnte Prinz Andrew eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre (38) erzielen. Die US-Amerikanerin hatte dem zweifachen Vater mehrfachen sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Den Vergleich in Millionenhöhe soll Andrew bereits bezahlt haben, Prinz Charles (73) soll ihm finanziell unter die Arme gegriffen haben. Das Verhältnis zwischen dem Thronfolger und seinem jüngeren Bruder ist offenbar nach wie vor angespannt. Wie der „Mirror“ berichtet, sollen Charles und sein Sohn William (39) „schockiert“ über Andrews prominente Rolle bei Prinz Philips Gedenkfeier gewesen sein.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA