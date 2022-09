Berater gibt Einblicke in Telefonat mit der Queen nur wenige Stunden vor ihrem Tod

Von: Hannes Niemeyer

Kurz vordem Tod von Queen Elizabeth II. telefonierte ihr Berater John Warren noch mit ihr. Jetzt gibt er Einblicke in sein letztes Gespräch mit der Königin.

London – Überraschend traf die News am 8. September die Welt: Queen Elizabeth II. ist tot. Die Beerdigung ihrer Majestät am Montag (19. September) gilt schon vorab als das wohl größte Medienevent des Jahres. In den letzten Stunden ihres Lebens hatte die Königin ihre Liebsten um sich versammelt. Ihr Thronfolger, König Charles III. samt seiner Frau Camilla etwa war da. Elizabeths Enkel Prinz Harry und Prinz William schafften es allerdings nicht mehr rechtzeitig zu ihrer geliebten Großmutter.

Kurz vor ihrem Tod mit der Queen gesprochen hat aber nicht nur ihre Familie. Auch John Warren hatte noch Kontakt zur Königin nur wenige Stunden vor ihrem Ableben. Ihr spannendes wie kurioses Gesprächsthema: Pferde. Warren war nämlich Berater der Queen, stand ihr mit Rat und Tat bei Aspekten für ihre Pferdezucht und Pferderennen zur Seite. Er habe die Königin an ihrem letzten Wochenende in Schottland getroffen, sagte Warren der britischen Nachrichtenagentur PA.

Queen Elizabeth II.: Berater erzählt von Telefonat keine 48 Stunden vor ihrem Tod

„Wir saßen über das Wochenende stundenlang zusammen, um Strategien zu entwickeln und Pläne für die Zukunft zu schmieden.“ Dann hätten beide noch einmal am Dienstagabend (6. September) telefoniert. „Sie war geistig völlig gesund und in großartiger Form“, sagte Warren. Es sei unvorstellbar, dass die Queen keine 48 Stunden danach gestorben sei.

Die Königin war ein großer Pferde-Fan, sie ritt gerne und oft. Als Züchterin feierte sie mehrere Erfolge, die sie emotional feierte. Insgesamt soll die Königin etwa 180 Pferde und Ponys besessen haben, die auf verschiedene Residenzen und Ställe im Königreich verteilt sind.

Queen Elizabeth II. hatte eine große Leidenschaft für Pferde. Mit ihrem Berater für alles rund ums Pferd sprach sie kurz vor ihrem Tod. © IMAGO/ALPR/ZUMA Wire

John Warren arbeitete jahrelang als Berater der Queen – er erinnert an berührenden Moment

Nach dem Sieg ihres Pferdes „Estimate“ beim berühmten Rennen von Ascot 2013 habe die Queen Tränen in den Augen gehabt, erzählte Warren. Die Monarchin sei „geradezu galoppiert“, als sie von der Royal Box zum Sattelplatz gegangen sei und „Estimate“ einen „wunderbaren und hoch verdienten Klaps“ gegeben habe.

„Es war sehr berührend zu sehen, wie die Queen sich allein auf dieses Geschöpf konzentrierte, das für sie etwas geleistet hatte. Das war bemerkenswert“, sagte Warren. Er war mehr als 13 Jahre Berater der Königin. „Ich hatte das Glück, ihr durch unsere gemeinsame Faszination so nahe zu sein.“

Nach ihrem Tod wollen in Großbritannien etliche Menschen Abschied von ihrer Monarchin nehmen. Kilometerlange Schlangen mit stundenlangen Wartezeiten bildeten sich vor der Westminster Hall, in der ihr Sarg aufgebahrt steht. Am Samstag kam es dort aber zu einem Eklat. Ein Mann rannte plötzlich auf den Sarg der Queen zu – und wurde festgenommen. (han/dpa)