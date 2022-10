Queen-Enkelin Zara Tindall und Ehemann Mike scheffeln Millionen

Zara Tindall, die Enkelin von Queen Elizabeth II., und ihr Ehemann sind keine Front-Royals. Dafür dürfen sie unter Auflagen lukrative Werbeverträge schließen. Geschäftstüchtig scheffeln die beiden Millionen.

London – Als Enkelin von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) ist Zara Tindall, geborene Phillips (41) dem Königshaus sehr nahe, doch offenbar gelten weder für sie noch für ihren Ehemann, den ehemaligen englischen Rugby-Spieler Mike Tindall (44), die strengen Regeln und Auflagen, was Werbeverträge mit den Royals betrifft. Was Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) versagt bleibt, können die beiden scheinbar voll ausschöpfen. Besonders seit Charles III. (73) König, aber auch schon davor folgt ein lukrativer Deal dem nächsten.

Im Pizza-Werbespot spielt Mike Tindall auf die Royals an „Ich habe Freunde in hohen Positionen“

Kurz bevor Mike Tindall als erster Royal das britische Dschungelcamp bei ITV‘s I‘m A Celebrity... Get Me Out Of Here!“ aufmischen wird, kommt ein Werbespot für Domino‘s Pizza heraus. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Mannschaftskameraden James Haskell (37) machen sich die beiden über die vielen Medaillen lustig, die Tindall bei der Beerdigung von Queen Elizabeth trug. Die beiden sind Co-Moderatoren des Podcasts „The Good, The Bad & The Rugby“, der Werbespot soll offenbar auf die bevorstehenden Autumn Nations Series hindeuten.

Tindall sagte zudem in seinem Podcast, er hasse es, Medaillen zu tragen. Kernig legt er nach, dass er nichts dafür getan habe, um sie zu erhalten, abgesehen davon, dass er zur Familie gehören würde. Indessen ist Prinzessin Annes (72) Tochter Zara, geborene Phillips ebenfalls nicht untätig. Vor wenigen Tagen wurde sie als neues Gesicht der Lifestyle-Kampagne für die Kollektion Herbst/Winter 2022 der britischen Traditionsmarke Musto bekannt gegeben.

Peter Phillips Werbedeal stand auf dem Prüfstand Peter Phillips trägt zwar keinen königlichen Titel und darf als solcher unter vielen Auflagen Werbedeals abschließen, dass aber Longleat House, seines Zeichens Kulturdenkmal der Kategorie Garde I in der Grafschaft Wiltshire, in der Werbung vorkam, schien laut britischer Medien nicht abgesprochen gewesen zu sein. Genauso problematisch war die Bezeichnung Phillips‘ im Spot als „Britisches Mitglied der königlichen Familie“. Denn damit warb er eindeutig mit seinem Status.

Auch Zara Tindalls Bruder Peter Phillips besserte seine Finanzen in der rechtlichen Grauzone auf

Es ist nicht die erste Kooperation mit Musto, Zara arbeitet bereits seit zehn Jahren mit dem Label zusammen. Wie die britische Daily Mail berichtet, soll sie durch ihre Kooperation mit Musto insgesamt umgerechnet schon über 570.000 Euro verdient haben. Zu den regelmäßigen Fixzahlungen dürfte dem Bericht zufolge eine stattliche Provision kommen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann soll Tindall im Jahr über umgerechnet 1.150.000 Euro durch Werbedeals einnehmen. Die ehemalige Olympiateilnehmerin im Pferdesport arbeitet auch mit Rolex und Land Rover zusammen.

Was die Tindalls abliefern, dürfte grenzwertig sein. Schon mal geriet mit Peter Phillips (44), Zaras Bruder, ein nicht arbeitender Royal wegen Abschluss eines Werbedeals in die Kritik. Nach seiner Scheidung von Autumn Phillips (44) hatte er von seinen königlichen Verbindungen profitiert, indem Phillips in einer chinesischen Fernsehwerbung für Jersey Fresh Milk mitspielte. Auch er war Wiederholungstäter in der Grauzone: 2008 verkaufte er Bilder seiner Hochzeit mit Autumn Kelly ans britische Magazin Hello. Verwendete Quellen: thetelegraph.co.uk, dailymail.co.uk Twitter @GoodBadRugby