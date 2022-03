Queen Elizabeth II.: Im Hubschrauber zu Prinz Philips Gedenkfeier

Von: Eva-Maria Moosmüller

Teilen

Am Dienstag (29. März) findet der Gedenkgottesdienst für Prinz Philip statt. Mit Queen Elizabeth wird fest gerechnet, ihr Zustand erschwert jedoch scheinbar ihre Anreise nach London.

London – Zahlreiche Vertreter der europäischen Königshäuser werden sich am 29. März im Gedenken an Prinz Philip (99, † 2021) in der Westminster Abbey versammeln. Ein feierlicher Gottesdienst soll den im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemann von Queen Elizabeth (95) würdigen. Auch die Königin selbst wird an der Gedenkfeier teilnehmen. Ihre Anreise aus Windsor erfordert aber offenbar sehr viel Planungsgeschick.

Queen Elizabeth: Im Hubschrauber zu Prinz Philips Gedenkfeier

Queen Elizabeth musste in den vergangenen Monaten aus gesundheitlichen Gründen deutlich kürzertreten. Erst machten ihr langwierige Rückenprobleme zu schaffen, dann infizierte sie sich in diesem Jahr auch noch mit dem Coronavirus. Mehrere Termine sagte die Regentin ab, zuletzt fehlte sie bei den Feierlichkeiten am Commonwealth Day. Bei ihren letzten Auftritten auf Schloss Windsor wirkte die Monarchin zwar schon wieder fitter und gut gelaunt, ohne ihren Gehstock sieht man sie allerdings nicht mehr. Angeblich soll ihr Landsitz Schloss Balmoral nun sogar barrierefrei umgebaut werden. Gerüchte, die 95-Jährige bräuchte eigentlich schon längst einen Rollstuhl, halten sich schon länger. Dagegen scheint sich Queen Elizabeth allerdings mit Nachdruck zu sträuben.

Wie die Königin aus Windsor nach London kommen wird, um bei dem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip teilzunehmen, darüber wird auch schon eine ganze Weile eifrig spekuliert. Britische Medien sprachen zuletzt von einem Hubschrauber und einem ausgeklügelten Tunnelsystem, zum Schutz vor neugierigen Blicken.

Queen Elizabeth will angeblich per Hubschrauber aus Windsor nach London kommen (Symbolbild). © i-Images/Imago

Queen Elizabeth: Sie soll vor der Presse geschützt werden

Nach Informationen von „The Sun“ soll das Oberhaupt der Royal Family mit einem Hubschrauber von Schloss Windsor zum Buckingham-Palast geflogen werden. Die Strecke ist mit dem Helikopter in 15 Minuten zurückzulegen. Von dort aus würde sie dann mit einem Wagen zur Westminster Abbey gebracht werden. „Ein 15-minütiger Hubschrauber-Flug ist einfacher als eine Stunde auf dem Rücksitz eines Autos. An manchen Tagen kann sie entspannt herumlaufen. An anderen Tagen kann sie es nicht“, erklärte ein Palast-Insider. Um der 95-Jährigen den 100 Meter langen Weg vom Haupteingang der Kirche zu ihrem Platz im Blitzlichtgewitter der Fotografen nicht zumuten zu müssen, habe man überlegt, die Regentin über den Dean’s Yard in die Westminster Abbey zu bringen. Ihr Wagen könnte auf der Westseite des Gebäudes parken. Damit sie vor der Presse abgeschirmt wird, könnte laut „The Sun“ dort dann sogar noch eine Art Tunnel oder hoher Sichtschutz aufgebaut werden, durch den sie die Kirche betreten kann.

„Man geht alle Möglichkeiten durch, um sicherzugehen, damit es die Königin zu Philips Gedenkgottesdienst schafft. Das Wichtigste ist aber, dass sie sich dabei wohlfühlt“, so der Insider weiter. In einem Rollstuhl wird Queen Elizabeth wohl auf keinen Fall erscheinen wollen.