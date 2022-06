Queen Elizabeth zeigt sich großzügig: Mehr Geld für ihr Personal

Von: Larissa Glunz

Nicht nur das Thronjubiläum von Queen Elizabeth sorgt für ausgelassene Stimmung im Palast. Die royalen Mitarbeiter können sich über eine Gehaltserhöhung freuen.

London – Wenn Queen Elizabeth II. (96) in Feierlaune ist, bekommt das offensichtlich auch ihr Personal zu spüren. Die britische Regentin zelebriert in den nächsten Tagen ihr 70. jähriges Thronjubiläum – ein besonderer Anlass, in dessen Rahmen sie sich wohl auch bei ihren treuen und pflichtbewussten Angestellten bedanken möchte.

Die Mitarbeiter im Buckingham-Palast und auf Schloss Windsor haben gleich doppelten Grund zum Anstoßen. Pünktlich zum Auftakt des mehrtägigen Spektakels zu Queen Elizabeths Thronjubiläum erhalten sie eine Gehaltserhöhung, wie „The Telegraph“ berichtet. Ein königlicher Bediensteter vertraute der Zeitung an, dass die Zahlung zwar nicht als „Jubiläumsbonus“ gesehen werde, das Timing könnte aber nicht besser sein. In den letzten zwei Jahren musste das Personal von Queen Elizabeth II. auf eine Gehaltserhöhung verzichten, der Großteil von ihnen bekommt nun fünf Prozent mehr Lohn.

Hinter den Palastmauern ist die Freude darüber aktuell groß, weiß eine anonyme Quelle des „Telegraph“: „Alle sind sehr erfreut über die Gehaltserhöhung, die in einem internen Memo verkündet wurde. Mit der Krise der Lebenshaltungskosten haben wir wie alle anderen auch zu kämpfen, und es hilft, die Rechnungen zu bezahlen.“ 499 Vollzeit-Angestellte sollen derzeit zum Haushalt der britischen Königsfamilie gehören.

Queen Elizabeths Mitarbeiter, die vor der Anstellung einige Tests durchlaufen müssen, haben in den vergangenen zwei Jahren so manche Hürde überwunden. Während der Corona-Krise hat sich die Queen auf Schloss Windsor zurückgezogen, das sie mittlerweile zu ihrem Hauptwohnsitz auserkoren hat. Auch der Abschied von Prinz Philip (99, † 2021), der im April 2021 verstorben ist, und die Organisation und Durchführung seiner Trauerfeier hat die royale Belegschaft gewohnt professionell bewältigt.