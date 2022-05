Queen Elizabeth II.: Altes Foto zeigt sie von unbekannter Seite

Von: Annemarie Göbbel

Fotograf Rob Munday hält sein 3D-holografische Porträt von Queen Elizabeth II. aus dem Jahr 2004 in den Händen. © Kirsty Wigglesworth/dpa

Der Fotograf hat sein 3D-Porträt Queen Elizabeths II. aus dem Jahr 2004 neu entdeckt. Es zeigt ein nie gesehenes Lächeln der Königin. Rob Munday teilt Bild und Erinnerungen.

London – Anlässlich des Platin-Jubiläums der Queen durchsuchte Fotograf Rob Munday (63) seine Aufnahmen der britischen Königin. Unter den Probeaufnahmen stößt er auf ein Bild, das die Monarchin unvorbereitet bei einer Testaufnahme zeigt.

Es enthüllt einen nie gesehenen Ausdruck, aber auch ein spitzbübisches Funkeln in den Augen der Ausnahmeregentin.

Die entspannte Testaufnahme von Rob Munday wurde 2004 während einer Fotosession zur Erstellung des ersten offiziell in Auftrag gegebenen 3D-Hologramms von Queen Elizabeth II. (96) aufgenommen. Das Foto, das jetzt den Titel „Platinum Queen: Felicity“ bekommen hat, lag fast 19 Jahre lang unbeachtet im Archiv, bis er es im letzten Sommer wiederentdeckte.

Bei den Aufnahmen im Buckingham-Palast ist außer dem Fotografen und der Queen 2004 auch die enge Vertraute und Garderobiere Angela Kelly (64) zugegen. Man muss es sich bildlich vorstellen, wie Kelly die Kleidung der Queen vor der Hologrammaufnahme in Ordnung bringt und Munday noch Licht- und Schattenwurf überprüft. Die beiden Damen plaudern und Kelly macht offenbar eine amüsante Bemerkung, als Munday den Auslöser zur Testaufnahme drückt, die den Moment einfriert.

Wie Munday das Foto heute beurteilt, sagte er jüngst gegenüber dem „Hello Magazine“: „Das tägliche Leben der Königin ist so voller Verantwortung und Pflichten, dass es wunderbar war, diesen flüchtigen Moment der Entspannung und des Vergnügens zu sehen“. Es sei ein aufmunterndes Porträt, das sich so sehr von den vielen düsteren Porträts unterscheide, die in den letzten Jahren in Auftrag gegeben wurden, um der Würde des 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth zu entsprechen.

Es zeigt auch die tiefe Verbundenheit zwischen Kelly und der Königin und erklärt die Erlaubnis, die Ihre Majestät ihrer Vertrauten gab, in einem Buch über ihre schwere Zeit von Prinz Philips (99, † 2021) Tod zu berichten.

In zwei Sitzungen wurde das Porträt aus mehr als 10.000 Einzelbildern fertiggestellt.