Queen besucht überraschend neue Elizabeth-Bahnlinie am Bahnhof Paddington

Von: Annemarie Göbbel

Obwohl Prinz Edward am Bahnhof Paddington angekündigt war, erschien Queen Elizabeth II. unangekündigt höchstpersönlich, um die erste Fahrkarte an der nach ihr benannten Linie zu lösen.

London – Das britische Oberhaupt überraschte die Pendler, als sie unübersehbar von Kopf bis Fuß in strahlendes Gelb gekleidet an der Londoner U-Bahn-Station Paddington auftauchte. Die Fahrgäste staunten nicht schlecht, dass die Monarchin höchstpersönlich bei der Eröffnung half und das erste Ticket der „Elizabeth Line“ erstand.

Queen Elizabeth II. (96) wurde von ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward (58) begleitet, der eigentlich die königliche Aufgabe in ihrem Namen übernehmen sollte. Doch die Regentin entschied sich für einen spontanen Überraschungsauftritt. Premierminister Boris Johnson (57) und der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan (51) nahmen die Royals in Empfang. Niemand hätte damit gerechnet, die von anhaltenden Mobilitätsproblemen außer Gefecht gesetzte 96-Jährige mitten in London zu treffen. Nach vielen Absagen kamen die Royal-Fans aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie fit und unbeschwert ihre Königin die Nähe zum Volk suchte.

Queen Elizabeth II. besucht anlässlich der Fertigstellung des Londoner Bahnprojekts „Crossrail“ den Bahnhof Paddington. © Andrew Matthews/dpa

Es ist schon der dritte öffentliche Besuch innerhalb von fünf Tagen. Der Lauf begann mit der „Royal Windsor Horse Show“ in Kopftuch, legerem Outfit und glücklichem Lachen, als ihr Pony einen Preis gewann. Nur zwei Tage später erschien Elizabeth II. elegant und strahlend wie ein Kind bei der mit Stars besetzten Auftakteröffnung auf dem Gelände Schloss Windsors anlässlich ihres 70. Thronjubiläums Anfang Juni.

Queen Elizabeth II. löst das erste Ticket am Automaten für die neuen Bahnlinie

Umso größer die Freude, das breite Lächeln der Jubilarin zu sehen, als sie am Bahnhof vor die Kameras trat. „Dank einer freudigen Entwicklung nimmt Ihre Majestät heute an der Veranstaltung teil, um die Fertigstellung der Linie zu würdigen“, hieß es aus dem Buckingham-Palast. Die Strategie folgt nun den „episodischen Mobilitätsproblemen“, Enttäuschungen durch Absagen sollen weiter vermieden werden. Der Sprecher nannte den Ausflug der Königin einen „glücklichen Moment“. Wer sich fragt, warum Elizabeth II. ausgerechnet diesen Termin wählt, kann sich an die subtile Botschaft an die Briten halten. Sie lautet: Dieser Zug ist noch lange nicht abgefahren.

Die „Elizabeth Line“, die ab dem 24. Mai für Fahrgäste öffnen soll, hätte bereits 2018 öffnen sollen. Auch die Kosten übersteigen bei Weitem die Planung: Statt 14,8 Milliarden Pfund (17,5 Milliarden Euro) werden sie nun schätzungsweise fast 19 Milliarden Pfund (22,5 Milliarden Euro) betragen. Die neue Linie soll die Ost-West-Verbindungen begünstigen.