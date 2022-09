Queen Elizabeth II. tot: Berühmteste Monarchin stirbt - So berichtet die Presse

Von: Patrick Freiwah

Beileidsbekundungen vor dem Buckingham Palace: Großbritanniens Königin Queen Elizabeth II. ist tot. © IMAGO/Thomas Krych

Queen Elizabeth II. ist mit 96 Jahren verstorben. Die internationale Presse huldigt der toten Monarchin als „größte Königin aller Zeiten“. Reaktionen aus aller Welt.

London - Rund 70 Jahre lang trug Elizabeth Alexandra Mary die Krone des britischen Königreichs - am 8. September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. in ihrem schottischen Anwesen auf Schloss Balmoral. In aller Welt werden Beileidsbekundungen über das Ableben der berühmten Königin veröffentlicht, die Presse bezeichnet die verstorbene Monarchin unter anderem als „Felsen“ für das British Empire und mystisches Sinnbild einer ganzen Dynastie. Hier ein Auszug der emotionalen Reaktionen aus aller Welt zum Tod der 96-jährigen englischen Hoheit.

Queen Elizabeth II. gestorben: Schlagzeilen der britischen Presse

The Times: „Ein Leben im Dienst“

Daily Star: „Sie haben Ihre Pflicht erfüllt, Ma'am.“

Daily Express: „Unsere geliebte Königin ist tot.“

Daily Mail: „Unsere Herzen sind gebrochen“

The Daily Telegraph: „Trauer ist der Preis, den wir für Liebe bezahlen.“

The Independent: „Die Königin war ein einigendes Symbol für die Nation“

Tod von Queen Elizabeth II.: Pressestimmen aus Europa

Überaus lyrisch ergießt sich die Presse Frankreichs in Beileidsbekundungen für Großbritanniens verstorbene Königin Elizabeth II. (zum News-Ticker). Pressereaktionen aus europäischen Ländern:

Libération (Frankreich): „Kann sie wirklich so plötzlich verschwinden, eine Konstante in einer Welt, in der sich scheinbar alles zu schnell verändert? Sie hat fünfzehn Premierminister erlebt, angefangen mit Winston Churchill. Sie hat keine Ideologie, keine Idee und nur sehr wenige Zitate hinterlassen. Genau das macht sie so wichtig für die Geschichte ihres Volkes.“

Le Monde (Frankreich): „Nach siebzig Jahren außergewöhnlicher Herrschaft hinterlässt die Souveränin einen bleibenden Eindruck in der Monarchie“

Le Figaro (Frankreich): „Adieu der Königin - Ein Felsen für das Königreich“

La Repubblica (Italien): „Elizabeth II., von Churchill bis Brexit, von den Beatles bis Covid: seit siebzig Jahren der Spiegel eines Landes“

Neue Zürcher Zeitung (Schweiz): „Trauer um Königin Elizabeth II. - Großbritannien erlebt einen tiefen Einschnitt“

De Standaard (Belgien): „Königin Elizabeth, ein Mysterium jenseits aller Kontroversen“

Ta Nea (Griechenland): „Die Königin, die über die Geschichte hinauswuchs“

El País (Spanien): „Ein Abschied des 20. Jahrhunderts“

El Mundo (Spanien): „Die größte Königin der Geschichte“

Queen Elizabeth II: Pressestimmen aus Kanada, USA und weiteren Ländern

Toronto Star (Kanada): „Königin Elizabeth II., die letzte ihrer Art, ist gestorben“

National Post (Kanada): „Elizabeths Hingabe an ihre Pflicht festigte ihre Position als größte Königin aller Zeiten“

Ottawa Citizen (Kanada): „Elizabeth II. - ihr besonderer Zauber wird sehr fehlen“

NY Times (USA): „Eine Frau, die den Mythos der guten Monarchin verkörperte“

Washington Post (USA): „Königin Elizabeth II. symbolisierte während ihrer beispiellos langen Regentschaft Stabilität“

Houston Chronicle (USA): „Warum Königin Elizabeths Glanz in unserer TikTok-Welt einen Platz hatte“

El Mercurio (Chile): „Die Monarchin, die zur Säule des Vereinigten Königreichs wurde“

La Nación (Argentinien): „Die Monarchin, die in zwei Jahrhunderten das Gravitationszentrum Großbritanniens bildete“

Queen Elizabeth II. ist tot. Die Monarchin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. König Charles III. hat die Zeit der Trauer bekannt gegeben. Der Zeitplan für die Beisetzung, Aufbahrung und Trauerreise. (PF)