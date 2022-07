Queen Elizabeth II. gibt Aufgaben ab: Palast streicht diverse royale Pflichten

Die Senior Royals rund um Prinz Charles und Prinz William vertreten und unterstützen Queen Elizabeth II. tatkräftig. (Fotomontage) © Vickie Flores/Imago/Aaron Chown/dpa

Queen Elizabeth II. musste in den letzten Monaten gleich mehrere Termine absagen. Die britische Regentin hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, trotzdem ist sie weiterhin im Dienst der Krone unterwegs. Um sie stärker zu entlasten, setzt der Palast den Rotstift an.

London – Mit 96 Jahren könnte Queen Elizabeth II. schon lange ihre royale Rente genießen, die britische Königin hält jedoch weiterhin an ihrem Zepter fest. Noch immer nimmt sie öffentliche Termine wahr, ihr hohes Alter macht sich aber dennoch bemerkbar. Nach den Terminabsagen der letzten Monate hat offenbar auch der Palast den Handlungsbedarf erkannt.

Pflichten von Queen Elizabeth II.: Königshaus nimmt Änderungen vor

Der kürzlich erschienene „Sovereign Grant“-Bericht gewährt nicht nur einen Einblick in die Finanzen und vergangenen Auftritte der Royal Family, er legt zudem das Aufgabengebiet der Queen genauer fest. In den letzten Jahren konnten neugierige Fans dort eine Auflistung der verschiedenen Pflichten der 96-Jährigen finden, im Report für 2021/22 taucht diese jedoch nicht mehr auf.

Bei der Parlamentseröffnung hielt Prinz Charles erstmalig die „Queen‘s Speech“, die normalerweise von Queen Elizabeth II. vorgetragen wird. © i Images/Imago

In der früheren Version wurden einzelne Termine wie die Eröffnung des britischen Parlaments (State Opening of the Parliament) noch gesondert aufgeführt, im aktuellen Bericht werden sie als „Reihe von parlamentarischen und diplomatischen Aufgaben“ zusammengefasst. An der diesjährigen feierlichen Parlamentseröffnung konnte Queen Elizabeth – zum ersten Mal seit 59 Jahren – nicht teilnehmen. Sie ließ sich stattdessen von Thronfolger Charles (73), Herzogin Camilla (74) und Prinz William (40) vertreten.

Wenn Queen Elizabeth II. nicht kann, springt die Royal Family ein

Auch in Sachen Staatsbesuche schafft der aktuelle Bericht mit einer kleinen Änderung Klarheit. Dass die Königin anderen Staatsoberhäuptern einen Besuch abstattet, wurde ebenfalls gestrichen. Nun „empfängt“ sie nur noch Gäste aus dem Ausland, während ihre Verwandtschaft ins Flugzeug steigt.

Die Überarbeitung der königlichen Agenda führt noch einmal vor Augen, dass die Regentin auch in Zukunft immer stärker von ihrer Familie unterstützt werden und seltener vor die Kamera treten wird. Queen Elizabeth II. ist mittlerweile die am zweitlängsten regierende Monarchin der Welt. Ihr hohes Arbeitspensum von früher kann sie zwar nicht mehr aufrechterhalten, mit Prinz William, Herzogin Kate (40) & Co. hat sie aber charmante Vertreter an ihrer Seite. Verwendete Quellen: royal.uk, express.co.uk