Meghan und Harry auf Ego-Trip? Queen Elizabeth zu Machtwort gezwungen

Liebe Frau Arnold, mit „Herzlichen Glückwunsch an den Herzog von Cambridge“... haben Sie den Originalsatz "Thank you everyone for your lovely wishes on the Duke of Cambridge´s birthday" einfach falsch übersetzt. Damit ist ihre Schlussfolgerung falsch. Probieren Sie doch mal den Google-Übersetzer oder wahlweise erst einmal deutsche Originaltexte.