Queen Elizabeth II: Leibgardisten unerlaubt im Ukraine-Krieg

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. in Sorge: Einer ihrer Mitarbeiter hat sich in die Ukraine abgesetzt. © Steve Reigate/dpa

Trotz glasklarem Veto, haben sich vier Bewacher der Queen abgesetzt. Ein 19-Jähriger verließ seine Kaserne in Windsor, um gegen Putins Truppen in der Ukraine zu kämpfen.

London – Vier britische Soldaten sollen ihre Posten verlassen haben, um als Freiwillige dem ukrainischen Volk im Kampf gegen Russland beizustehen. Zu der Truppe zählt ein 19-Jähriger, der im Dienste von Queen Elizabeth II. steht. Die Soldaten haben geschworen, der britischen Königin zu dienen und die Befehle ihrer Offiziere zu befolgen.

Diese Befehle sind glasklar und lauten: Geht nicht in die Ukraine.*

Der junge Coldstream Guard hat laut „The Sun“ ein One-Way-Ticket nach Polen gebucht, um dort die Grenze in die Ukraine zu passieren. Eine Quelle des Boulevard-Blattes berichtet, dass der royale Bewacher anschließend die Kaserne in Windsor verließ, obwohl er Befehl hatte, Queen ELizabeth II.* (95) zu beschütze. Für seine Eltern hinterlegte er eine Nachricht, ehe er aufbrach. Der vermisste Junge ist einer von vier britischen Soldaten, die sich unerlaubt entfernt haben, um in der Ukraine als Freiwillige zu kämpfen.

Das Verteidigungsministerium ist alarmiert, da es offenbar Befürchtungen gibt, dass weitaus mehr Soldaten in den Kampf gezogen sein könnten, darunter Reservisten und Beurlaubte, die noch nicht als vermisst gemeldet wurden.

Ein Insider versucht die Motive der Männer zu erklären: „Man tritt nicht in die Armee ein, um mit Bärenfellmützen herumzustehen und zu marschieren. Man geht zur Armee, um zu kämpfen und Action zu sehen.“ Er vermutet, sie denken, dass sie da draußen etwas Gutes tun könnten. Es sei eine sehr fehlgeleitete Entscheidung, fügte er hinzu.

Auch den Royals geht die Invasion und ihre menschlichen Dramen unter die Haut. Kate (40) und William (39) sagten beim Besuch im ukrainischen Zentrum*, sie fühlten sich nutzlos. Thronfolger Prinz Charles (73) konnte kaum seine Tränen zurückhalten, als er auf Flüchtlinge traf. Queen Elizabeth versuchte, mit einer Spende ihren Beitrag zu leisten*.

Ex-Armeechef General Lord Dannatt (71) bezeichnete die Absetzung der Soldaten als „völlig unverantwortlich“. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.