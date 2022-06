Queen Elizabeth II: Entzündet Platin-Jubiläumsfeuer – Prinz William hilft

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. sorgt für Erleuchtung. Sie entflammte die Leuchtfeuer von Schloss Windsor, während ihr Enkel William das Platin-Jubiläumsfeuer im Buckingham Palace entzündete.

London – Mehr als 3.500 Leuchtfeuer wurden am Abend des ersten Jubiläumstages zu Ehren der Ikone auf dem britischen Thron im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland entzündet. Es war ein langer Arbeitstag für die 96-jährige Ausnahmeregentin, dennoch ließ sie es sich nicht nehmen, persönlich von Schloss Windsor aus symbolisch den Knopf zu drücken, der gigantische Illuminationen sowohl auf Schloss Windsor als auch auf dem 36 Kilometer entfernten Buckingham-Palast entzündete.

Prinz William (39) hielt die Stellung im Palast im Herzen Londons. „Die Königin hat die heutige Geburtstagsparade und den Überflug sehr genossen, aber sie hat sich etwas unwohl gefühlt“, sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes am Eröffnungstag. Um keine falschen Erwartungen zu wecken, sagte Queen Elizabeth II. die Teilnahme am Gottesdienst in der St. Paulʼs Cathedral schon am Nachmittag ab.

Queen Elizabeth II. erleuchtete mittels Druck auf einen Globus die umwerfende Szenerie auf Schloss Windsor. © Steve Parsons/dpa

Viele dachten, dass mit der Trooping the Colour Parade und dem Erscheinen der betagten Regentin der Auftritt von Tag eins erledigt sei, doch die Monarchin ist immer für eine Überraschung gut. „Die Königin freut sich darauf, heute Abend an der Beacon Lighting-Veranstaltung auf Schloss Windsor teilzunehmen und möchte all jenen danken, die den heutigen Tag zu einem so denkwürdigen Ereignis gemacht haben“, lautete die unerwartete und bescheidene Botschaft weiter.

Prinz William mit US-Sänger Gregory Porter beim „Lighting of a Platinum Jubilee Beacon“ im Buckingham-Palast. © i-Images/Imago

An dem Dankesgottesdienst am Freitag werden mehrere Mitglieder der königlichen Familie teilnehmen, darunter Prinz Harry (37) und Meghan Markle (40), die für das Platin-Jubiläum aus ihrer Heimat Kalifornien angereist sind und die gestern von einem Fenster des Buckingham-Palastes aus das Geschehen verfolgten.

Queen Elizabeth II: Sendet Botschaft der Hoffnung, der Regeneration und des Optimismus

Queen Elizabeth II. trat für die Beleuchtungszeremonie in den Quadrangel von Schloss Windsor und wurde von Bruno Peek empfangen, der das Projekt der Platin-Jubiläumsbaken leitete. Laut ihm hat die Zahl der Leuchtfeuer im ganzen Land sein Ziel von 1.500 bei Weitem übertroffen. Auch im gesamten Commonwealth – von Tonga bis Indien und Ruanda – werden Leuchtfeuer entzündet.

Der von Thomas Heatherwick entworfene Baum (und seine 80 Äste) „steht als Botschaft der Hoffnung, der Regeneration und des Optimismus für die Nation und die Welt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Queen‘s Green Canopy, die die Skulptur in Auftrag gegeben und dieses Jahr eine großartige Baumpflanzaktion in ganz Großbritannien organisiert hat. Mehr als eine Million Bäume wurden im gesamten Vereinigten Königreich gepflanzt. Auch Kate Middleton (40) und Prinz William hatten in Wales den Spaten geschwungen, um im Jubiläumsjahr ein bleibendes Vermächtnis zu schaffen.

Jedes noch so kleine Detail hat nicht nur in der Regierungszeit der Queen seinen Grund. So wurden Leuchtfeuer früher von Gemeinden verwendet, um Warnungen vor Kriegen oder andere wichtige Nachrichten an die Nachbarn zu senden. Doch seit dem diamantenen Jubiläum von Königin Victoria (81, † 1901) werden sie bei nationalen Feierlichkeiten für Monarchen eingesetzt.