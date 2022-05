Queen Elizabeth II.: Übergibt ihre Rede der Königin an Prinz Charles

Von: Annemarie Göbbel

Zum dritten Mal in der Geschichte der Parlamentseröffnung wird Queen Elizabeth II. die „Rede der Königin“ nicht selbst halten. Prinz Charles soll übernehmen. Auch Prinz William wird da sein.

London – Trotz gesundheitlicher Sorgen wollte Queen Elizabeth II. (96) an der traditionellen Eröffnungszeremonie im britischen Parlament unbedingt teilnehmen. Doch schon im Vorfeld hieß es, die Tagesform müsse entscheiden. Gestern gab der Buckingham-Palast bekannt, dass die Regentin die Rede aufgrund von „Mobilitätsproblemen“ nicht selbst halten wird.

Die „Queen‘s Speech“, die traditionell von viel Zeremoniell begleitet wird, gehört zu den wichtigsten Auftritten der Königin. Zwar äußert sich die Queen nicht zur politischen Lage, doch trägt sie den beiden Kammern des Parlaments das Programm und die Gesetzespläne der Regierung vor. Verfasst werden die Punkte vom Ministerstab.

Zum dritten Mal wird Queen Elizabeth II. nicht selbst die Eröffnungsrede im Parlament halten, sondern Prinz Charles. © i-Images/Imago

Erst zweimal hat die Ausnahmekönigin, die im Juni ihr 70. Thronjubiläum begehen wird, die Rede verpasst. Beide Male waren es Schwangerschaften, die sie in den Jahren 1959 (Prinz Andrew, 62) und 1963 (Prinz Edward, 58) die Rede ausfallen ließen. 2020 fiel die Rede wegen der Coronapandemie ganz ins Wasser.

In den letzten Jahren wurde das strenge Protokoll zugunsten etwas mehr Komfort für die Monarchin aufgeweicht. Seit 2016 nutzt die Regentin eine Limousine und muss nicht mehr in einer holprigen Kutsche den Weg ins Parlament auf sich nehmen. Zudem verzichtete die Regentin 2021 auf die schwere Krone zum Staatsgewand, sondern verlas das Konzept in Kostüm und Hut. Es war zudem die erste Ansprache Ihrer Hoheit seit dem Tod des Prinzgemahls Prinz Philip (99, † 2021).

Queen Elizabeth II.: Die letzten Jahre waren von Abstrichen gekennzeichnet

Jetzt erteilte Queen Elizabeth eine Sondergenehmigung, sodass der Prinz von Wales (73) und der Herzog von Cambridge (39) ihr Amt übernehmen können. Nur die nächsten vier Personen in der Thronfolge, die zudem über 21 Jahre alt sind, dürfen die berühmte Rede für das Oberhaupt vortragen.

Rollentausch: Queen Elizabeth überlässt die Eröffnungsrede im Parlament ihrem Sohn Prinz Charles. © Toby Melville/dpa

Für Prinz William ist es die erste Parlamentseröffnung, Prinz Charles sitzt traditionell sonst zur linken der Königin und wird von der Herzogin von Cornwall (74) begleitet, die wiederum linker Hand des Prinzen Platz zu nehmen hat.

Rund zehn Minuten wird die Rede zur Eröffnung des britischen Parlaments im House of Lords dauern. Ob Prinz Charles im Jahr seiner ersten Eröffnungsrede auch auf dem Hauptthron seiner Mutter Platz nehmen wird, wurde vorab nicht bekannt gegeben.