Queen Elizabeth II. ist zurück im Sattel: „Wunderbares Zeichen nach all den Sorgen“

Von: Larissa Glunz

Queen Elizabeth kann nach einer mehrmonatigen Reitpause wieder ihrer größten Leidenschaft nachgehen. Ihr Glück liegt auf dem Rücken der Pferde. (Fotomontage, Symbolbild) © Steve Parsons/dpa/i Images/Imago

Queen Elizabeth II. war in den letzten Monaten zum Stillsitzen verdammt. Ihrem Lieblingshobby, dem Reiten, konnte sie nicht nachkommen, die Sehnsucht war jedoch offenbar groß. Die britische Regentin hat wieder im Sattel Platz genommen.

Windsor – Aus ihrer Liebe zu Pferden macht Queen Elizabeth II. (96) kein Geheimnis. Großbritanniens wohl bekannteste Pferdenärrin verbringt so viel Zeit wie möglich mit den eleganten Vierbeinern. Das Reiten zählt zu ihren größten Leidenschaften.

Queen Elizabeth steigt nach gesundheitsbedingter Pause wieder in den Sattel

Queen Elizabeth II. hat in den vergangenen Monaten ihre Landsleute immer wieder in Sorge versetzt. Die Monarchin hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die sogar einen kurzen Krankenhaus-Aufenthalt im Herbst und einige Termin-Absagen nach sich zogen. Auch auf ihre Lieblingsbeschäftigung musste Queen Elizabeth auf Anordnung der Ärzte verzichten, seit Kurzem soll sie jedoch wieder hoch zu Ross unterwegs sein.

Eine Palast-Quelle vertraute „The Sun“ an, dass die Regentin wieder Ausritte auf dem Gelände von Schloss Windsor unternehmen kann, was sie in vollen Zügen genießen dürfte. Trotz ihres hohen Alters hatte sich die 96-Jährige in den letzten Jahren ihre Ausflüge im Sattel nicht nehmen lassen.

Ihre Pferde haben ihr gefehlt: Queen Elizabeth scheint es besser zu gehen

„Die Queen hat ihre Ausritte in diesen neun Monaten vermisst. […] Wieder zu reiten ist ein wunderbares Zeichen nach all den Sorgen, die wir um ihre Gesundheit hatten. Mit 96 Jahren dazu in der Lage zu sein, ist ziemlich bemerkenswert“, machte der anonyme Insider deutlich.

Bei ihren jüngsten Terminen in Windsor wirkte die 96-Jährige wieder fitter und gut gelaunt, was Royal-Fans erleichtert aufatmen lässt. Queen Elizabeth zeigte sich bei den Empfängen im Schloss mit einer neuen Frisur, auf ihren Gehstock war sie nicht angewiesen. Verwendete Quellen: thesun.co.uk