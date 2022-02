Queen Elizabeth II. für tot erklärt: Meldung schockiert Fans

Von: Larissa Glunz

Eine Falschmeldung über Queen Elizabeth II. versetzte die Netzgemeinde in Aufruhr (Symbolbild). © i-Images/Imago

Die britische Monarchin Queen Elizabeth II. wurde im Netz für tot erklärt – eine Falschmeldung, die hohe Wellen schlug und Empörung auslöste.

London – Viele Royal-Fans können ihren Augen kaum glauben, als sie auf einem US-Portal die Nachricht von Queen Elizabeths II. (95) Tod* lesen. Der amerikanische Promi-Blog „Hollywood Unlocked“ berichtete vor wenigen Tagen in einer angeblich exklusiven Story, dass die Regentin verstorben sei.

Der bizarren Meldung von „Hollywood Unlocked“ zufolge hätten „Quellen, die dem königlichen Königreich nahestehen“ den Tod von Queen Elizabeth II. bestätigt. Die 95-Jährige hätte, so das Portal, eigentlich an der Hochzeit von Edward Enninful (50) – Chefredakteur der britischen Vogue – teilnehmen sollen, sie wurde jedoch „tot aufgefunden“.

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, genauso schnell wurden jedoch auch Zweifel an der Todesmeldung laut. Im Falle von Queen Elizabeths Ableben würde zunächst die Nachrichtenagentur PA die traurige Neuigkeit vermelden, auch der Palast würde eine offizielle Bekanntgabe verfassen. Was nach dem Tod der Queen passiert, wird in der sogenannten „Operation London Bridge“ minutiös vorgegeben.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.