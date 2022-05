Queen Elizabeth II. in der U-Bahn: Forrest-Gump-Doppelgänger geht viral

Von: Annemarie Göbbel

Ein geheimnisvoller Mann im Hintergrund bei Queen Elizabeths II. Besuch am Bahnhof Paddington zur Eröffnung der „Elizabeth Line“ bewegt die Gemüter beinahe mehr als der Auftritt Ihrer Majestät

London – Tom Hanks‘ (65) berühmte Figur aus dem Film „Forrest Gump“ von 1994 hatte bei der Eröffnung der „Elizabeth Line“ einen echten Überraschungsauftritt im Londoner Bahnhof Paddington. Auf einem Pressefoto der Queen tauchte er im Hintergrund des Bildes auf und beschäftigte die Fans, die sich bei Social Media mit Kommentaren übertrafen.

Queen Elizabeth II. (96) wurde von ihrem jüngsten Sohn Prinz Edward (58) begleitet, der eigentlich die königliche Aufgabe in ihrem Namen übernehmen sollte. Doch die Regentin entschied aufgrund uneingeschränkter Mobilität für einen spontanen Überraschungsauftritt. Premierminister Boris Johnson (57) und der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan (51) nahmen die Royals in Empfang, was einen Menschenauflauf im Bahnhof Paddington verursachte. Die Queen, in leuchtendes Gelb gekleidet, war kaum zu übersehen.

Während die Queen zur Eröffnung der „Elizabeth Line“ schreitet, laufen viele Pendler im Hintergrund zusammen, die einen Blick erhaschen wollen, einer davon ein Gump-Lookalike. © I-Images/Imago

Viele Pressevertreter waren ebenfalls anwesend, unter anderem der Journalist und königliche Korrespondent der „Times of London“, Valentine Low. Er twitterte mehrere Bilder der Monarchin, unter anderem den inzwischen viralen Schnappschuss mit dem Text: „Die Queen sah in Gelb gut aus“. Ein unbekannter Mann im Hintergrund des Fotos trat in den Fan-Kommentaren kurz darauf in den Vordergrund. Hinter einer Mauer lugt sein Kopf hervor, der US-Schauspieler Tom Hanks in Erfolgsstreifen „Forrest Gump“ zum Verwechseln ähnlich sieht.

Queen Elizabeth II. in der U-Bahn: Tom Hanks wurde in Los Angeles gesichtet

Nach der ersten Frage eines Users: „Hat noch jemand Forrest Gump im Hintergrund gesehen?“, gab es bald kein Halten. Die Fans amüsierten sich prächtig: „Ich musste ganz nah ran zoomen, um zu sehen, ob das Forrest Gump ist“, schreib einer, während jemand in Anspielung auf eine berühmte Zeile aus dem Film hinzufügte: „Mama hat immer gesagt, die Queen zu treffen, sei wie eine Schachtel Pralinen.“ Der Oscar-Preisträger, der für den Film mit der Trophäe als „bester Hauptdarsteller“ geehrt wurde, bekam auch Direkt-Nachfragen: „@tomhanks, bist du das?“, lautete die Message.

Findige Fans fanden allerdings schnell heraus, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass der vierfache Vater Hanks persönlich am Bahnhof weilte. Er und sein Sohn Chet (31) wurden Anfang der Woche bei einem Baseball-Spiel der Dodgers in Los Angeles gesehen, sodass es kaum möglich erschien, dass er sich plötzlich im Londoner Untergrund herumgetrieben hätte.