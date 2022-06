Queen Elizabeth II: Entzündet Leuchtfeuer – Prinz William unterstützt

Strahlende Show

Von Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth II. betätigte sich als „Herrscherin des Feuers“ und entflammte per Knopfdruck 3.500 Lichter einer gigantischen Lichtshow anlässlich ihres Platin-Jubiläums am Buckingham-Palast und auf Schloss Windsor.

London – Trotz Einschränkungen nach ihrem Auftakt-Auftritt auf dem Balkon des Buckingham-Palastes bei ihrer Geburtstagsparade Trooping the Colour, ließ es sich die Platin-Jubilarin nicht nehmen, bei einer besonderen Doppelzeremonie mit ihrem Enkel Prinz William (39) die Hauptrolle zu spielen.

Sie betätigte sich dabei als magische „Herrscherin des Lichts“.

Die Monarchin (96) wurde um 21.30 Uhr mit einer Fanfare der Staatstrompeter am Sovereign's Entrance, in der Nähe ihrer Privatgemächer im Schlossviereck willkommen geheißen. In einer bewegenden Zeremonie auf Schloss Windsor entflammte die Monarchin symbolisch eine Kette von Platin-Jubiläumsfeuern, die ihr zu Ehren auf der ganzen Welt zu sehen waren. Die 96-jährige Ausnahmeregentin ließ ihre Mobilitätsprobleme beiseite und trat zum dritten Mal an diesem Tag an die Öffentlichkeit, um mehr als 3 500 Lichterketten zu entzünden, indem sie ihre Hand auf einen eigens geschaffenen glitzernden Globus des Commonwealth of Nations legte.

Und während die 130 geladenen Gäste auf Schloss Windsor den Atem anhielten, gingen zeitgleich rund 35 Kilometer entfernt unter der Aufsicht von Prinz William (39) im Buckingham-Palast die Lichter an. Das Herzstück der Leuchtfeuer war eine 21 Meter hohe lebende "Baum der Bäume"-Skulptur. Auf den Palast selbst wurden Bilder aus der Regierungszeit Queen Elizabeth II. projiziert.

Begleitet wurde die Monarchin von ihrem Privatsekretär Sir Edward Young (55), ihrer Hofdame Lady Susan Hussey (83) und Oberstleutnant Tom White von den Royal Marines. Als sie sich beim Gedenkgottesdienst von Prinz Andrew (62) hatte auf den Platz geleiten lassen, hatte der Auftritt des aus Amt und Würden entlassenen Sohnes der Queen Wellen geschlagen.

Trotz der Absage des Dankgottesdienstes am Freitag ging Ihre Majestät zwar langsam, aber tadellos am Gehstock in einen jadegrünen Kreppmantel von Stuart Pravin und ein bedrucktes Seidenkleid in Jade- und Taupe-Tönen gehüllt zum Ort ihres Amtes. Eine neue Jubiläumsbrosche aus Platin, die von der Goldsmiths' Company als Geschenk an Ihre Majestät anlässlich ihres 70-jährigen Dienstjubiläums in Auftrag gegeben wurde, komplettiert den Look.