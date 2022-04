Queen Elizabeth II.: Muss sie das Lieblingsevent aus Gebrechlichkeit absagen?

Von: Annemarie Göbbel

Seit 1943 hat sich die Queen dieses Event so gut wie nie entgehen lassen. Es wäre sehr bitter für die Pferdenärrin, wenn sie im Jahr ihres Thronjubiläums passen müsste.

Windsor – Die britische Königin ist bekannt für ihre absolute Liebe zu Pferden. Die Leidenschaft für Reitsport und Rösser reicht bis in ihre Kindheit zurück. Nur wenige Male musste sie auf die Royal Windsor Horse Show verzichten, weil es nicht stattfand. Nicht nur die Organisatoren fürchten, dass es dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen eng für Queen Elizabeth II. (95) werden könnte.

Queen Elizabeth II. Muss sie das Lieblingsevent aus Gebrechlichkeit absagen?

Das Reitturnier in Windsor ist das einzige Pferde-Event im Vereinigten Königreich, bei dem internationale Wettbewerbe in den Disziplinen Distanzreiten, Dressurreiten und Kutschenfahren ausgetragen werden.

Queen Elizabeth II. betrachtet das Doppel-Weltmeister-Dressurpferd Valegro während der Royal Windsor Horse Show 2019. © Andrew Matthews/dpa

Letzteres war die Lieblingsbeschäftigung des vor einem Jahr verstorbenen Prinz Philip (99, † 2021), an dessen Gedenkfeier Queen Elizabeth II. nach wilden Spekulationen über ihre Teilnahme ausgerechnet mit ihrem skandalumwobenen Drittsprössling Prinz Andrew (62) als Begleitung in der Westminster Abbey* erschienen war. Im Vorfeld des Gottesdienstes gab es Gerüchte, die Mobilität der Ausnahmeregentin sei derartig eingeschränkt, dass sie im Rollstuhl teilnehmen müsse und die Anreise von gut 50 Autominuten müsse im Hubschrauber stattfinden.

Je nach Wetterlage werden in der Regel bis zu 60.000 Zuschauer erwartet. Darunter unverrückbar das britische Oberhaupt, das sich von Regen niemals hat abhalten lassen. In zwei Jahren blieb sie fern, weil die Horse Show ihre Tore geschlossen halten musste. 2001 erzwang die Maul- und Klauenseuche eine Absage und im Jahr 2020 musste das Turnier wegen der Pandemie ausfallen.

Queen Elizabeth II.: Absage? Unvorstellbar für den Veranstaltungsleiter

Queen Elizabeth II. mit breitem Lächeln beim Besuch der Royal Windsor Horse Show 2021. © Steve Parsons/dpa

Deshalb rechnet der Veranstaltungsleiter der Horse Show Simon Brooks-Ward auch im Jahr ihres Thronjubiläums 2022 fest mit der Regentin. „Die königliche Familie hat die Veranstaltung von Anfang an unterstützt“, begründet er diese Annahme gegenüber „Mail Online“. Zudem fände die Veranstaltung quasi „im Hintergarten“ von Schloss Windsor statt.

„Es gibt 3.500 Pferde aller Rassen, Formen und Größen“, so Brooks-Ward, der seinem Job seit 2006 nachkommt. Die Königin meldet ihre Pferde in den Schauklassen an – vor allem seltene britische Rassen wie das Cleveland Bay und das Highland werden gezeigt und Elizabeth II. beobachtet die Tiere mit großer Freude. Wenn sie gewinnt, verzaubert ein breites glückliches Lächeln im Gesicht Ihrer Majestät einfach jeden.

Die Royal Windsor Horse Show 2022 findet von Donnerstag, 12. Mai bis Sonntag, 15. Mai in Windsor statt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.