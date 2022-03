Braucht Queen Elizabeth einen Rollstuhl? Umbaumaßnahmen auf Balmoral

Von: Eva-Maria Moosmüller

Auf Schloss Balmoral stehen offenbar große Umbaumaßnahmen an. Der Landsitz von Queen Elizabeth soll wohl barrierefrei gestaltet werden, damit er mit einem Rollstuhl leichter zugänglich ist.

Aberdeenshire – Die Sorgen um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth (95) reißen nicht ab. Zwar zeigte sich die Monarchin in der vergangenen Woche gut gelaunt bei Audienzen auf Schloss Windsor, die Meldungen über die anstehenden Umbaumaßnahmen auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral bereiten Royal-Fans nun aber Unruhe.

Viele Briten machen sich nach wie vor Gedanken um das Wohlbefinden ihrer Königin. Queen Elizabeth musste gerade erst ihre Teilnahme am Commonwealth Day absagen – einer von diversen gecancelten Auftritten in den vergangenen Monaten. Ihre Corona-Infektion hat die 95-Jährige zwar offenbar gut überstanden, dennoch reißen die Sorgen nicht ab. Zuletzt hielt sie auf Schloss Windsor mehrere Audienzen ab, trotz ihrer scheinbar glänzenden Laune wirkte sie auf viele Royal-Fans aber fragil. Die Tatsache, dass die Regentin laut Berichten außerdem keine Rückkehr in den Buckingham-Palast plane und stattdessen die meiste Zeit über in Windsor bleiben wolle, machte die Beunruhigung im Volk nur größer.

Die neuesten Meldungen über einen geplanten Umbau auf dem Landsitz der Monarchin sorgen nun auch nicht gerade für allgemeines Aufatmen.

Braucht Queen Elizabeth einen Rollstuhl? Umbau für rund 24.000 Euro

Seit einigen Monaten zeigt sich Queen Elizabeth bei öffentlichen Auftritten stets mit einem Gehstock. Erstmals seit einer Operation vor fast 20 Jahren musste sie wieder auf die Gehhilfe zurückgreifen. Offenbar scheint das aber perspektivisch nicht mehr auszureichen. Damit die Königin mehr Zeit in der Craigowan Lodge auf dem Gelände von Schloss Balmoral verbringen kann, ohne sich körperlich zu sehr anstrengen zu müssen, soll die Residenz unter anderem mit einem rollstuhlgerechten Fahrstuhl ausgestattet werden. Im gleichen Zug sollen außerdem verschiedene Sicherheitssysteme optimiert werden.

„Seit Jahren denken wir schon, es wäre der perfekte Ort, an dem die Königin mehr Zeit verbringen kann, wenn sie älter ist. Es ist einer ihrer liebsten Orte im Land. Mit einem richtigen Aufzug und dem neuen Sicherheitssystem kann sie sich zurückziehen und viel mehr Zeit in Ruhe mit Ende 90 dort verbringen“, zitiert die „Daily Mail“ einen schottischen Insider.

Die Kosten für den Umbau sollen sich auf umgerechnet knapp 24.000 Euro belaufen. Eine offizielle Bestätigung des Vorhabens seitens des britischen Königshauses gibt es allerdings noch nicht.