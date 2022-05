Queen Elizabeth ist zurück: Strahlender Auftritt bei ihrem Lieblingsevent

Von: Eva-Maria Moosmüller

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht zeigte sich Queen Elizabeth erstmals seit längerer Zeit wieder außerhalb von Schloss Windsor, um ihre geliebte „Royal Windsor Horse Show“ zu besuchen.

Windsor – In den vergangenen Wochen waren die Sorgen um den Zustand von Queen Elizabeth (96) besonders groß geworden. Nachdem sie sogar der Parlamentseröffnung fernbleiben musste, rechneten viele Briten damit, die Monarchin würde sich nun vollends aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Doch weit gefehlt! Bei der „Royal Windsor Horse Show“ zeigte sich die Königin fit und bestens gelaunt.

Seit ihrem Krankenhausaufenthalt im vergangenen Jahr ging es mit der Gesundheit von Queen Elizabeth spürbar bergab. Immer wieder musste die Regentin kurzfristig Termine absagen, eine Gehhilfe wurde zu ihrem ständigen Begleiter. Zuletzt war die Regentin bei der Gedenkfeier für Prinz Philip (99, † 2021) außerhalb von Schloss Windsor in Erscheinung getreten. Der Auftritt hatte sie offenbar viel Kraft gekostet – physisch wie psychisch.

Ein Chauffeur brachte Queen Elizabeth zum Gelände der „Royal Windsor Horse Show“. © Stephen Lock/Imago

Vor wenigen Wochen musste die Regentin ihre Teilnahme beim traditionellen Ostergottesdienst absagen und auch bei den Gartenpartys im Buckingham-Palast ist sie in diesem Jahr nicht dabei. Als sie dann auch noch zum ersten Mal seit 59 Jahren ihre Rede bei der Parlamentseröffnung cancelte, waren die Royal-Fans nahezu krank vor Sorge. Viele sahen sogar schon das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth Anfang Juni in Gefahr. Doch die Entwarnung folgte auf dem Fuße – in Form eines strahlenden Auftritts der Königin bei der „Royal Windsor Horse Show“.

Queen Elizabeth ist zurück: Gelöst und fröhlich wie lange nicht

Mit einem breiten Grinsen im Gesicht fuhr Queen Elizabeth bei der Pferdeshow in Windsor vor. Die Veranstaltung zählt schon immer zu den Lieblingsevents der 96-Jährigen, offensichtlich um keinen Preis wollte sie das Spektakel verpassen.

Queen Elizabeth kam bei der „Royal Windsor Horse Show“ aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. © Stephen Lock/Imago

Wie unter anderem „The Sun“ berichtet, habe die Monarchin sogar Zeit gefunden, sich mit weiteren Besuchern über den Wettbewerb auszutauschen, an dem in diesem Jahr 14 ihrer eigenen Pferde teilnehmen. An der Seite ihres jüngsten Sohnes Prinz Edward (58) verfolgte sie schließlich die Show von der Loge aus und wirkte dabei so gelöst und fröhlich wie schon lange nicht mehr. Es scheint ganz so, als hätten ihre Lieblingstiere einmal mehr die Lebensgeister von Queen Elizabeth geweckt.