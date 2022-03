Queen Elizabeth: „The Crown“-Star Olivia Colman wird ihre Nachbarin

Von: Eva-Maria Moosmüller

Queen Elizabeth bekommt bald eine prominente Nachbarin. Ausgerechnet Olivia Colman, die die Regentin in „The Crown“ spielte, zieht neben die Königin.

Sandringham – Die britische Königsfamilie um Queen Elizabeth (95) verbringt auf ihrem Anwesen in Sandringham unter anderem traditionell die Weihnachtstage oder nutzt es als privaten Rückzugsort. Schon bald könnte es in Norfolk sogar zu einem Gipfeltreffen der Königinnen kommen. Denn auch die Schauspielerin Olivia Colman (48), die allen „The Crown“-Fans nur zu gut bekannt sein sollte, zieht es aufs Land.

Queen Elizabeth: „The Crown“-Star Olivia Colman wird ihre Nachbarin

Sandringham House hat in der Geschichte der Royal Family eine ganz besondere Bedeutung. Das Gut ist nämlich kein Teil des Crown Estate, sondern gehört zum Privatbesitz der Königin. Queen Victoria (81, † 1901) und Prinz Albert (42, † 1861) kauften es einst für ihren Sohn, den späteren König Edward VII. (68, † 1910). Heute verbringen Elizabeth II., Prinz Charles (73), Herzogin Kate (40) & Co. dort – bis auf eine Ausnahme im vergangenen Jahr – unter anderem traditionell die Weihnachtszeit zusammen. Anmer Hall, der Landwohnsitz der Cambridges, liegt ebenfalls auf dem weitläufigen Gelände.

Schon bald könnte die Gegend nun sogar um eine Königin reicher werden. Keine Geringere als Olivia Colman, die Queen-Darstellerin aus „The Crown“, soll Berichten zufolge nämlich ebenfalls schon bald nach Norfolk ziehen – in die unmittelbare Nachbarschaft von Sandringham House.

In Queen Elizabeths Nachbarschaft zieht bald eine weitere Königin – wenn auch eine ungekrönte. (Symbolbild). © Facundo Arrizabalaga/dpa

Queen Elizabeth: Wann kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit Olivia Colman?

Die britische Oscarpreisträgerin Colman stellte Queen Elizabeth in den Staffeln drei und vier der Hit-Serie „The Crown“ dar und wurde für ihre Performance unter anderem mit dem Emmy ausgezeichnet. Inzwischen hat sie die Rolle abgegeben, in den kommenden Episoden der Netflix-Produktion wird die Monarchin von Imelda Staunton (66) verkörpert.

Wie unter anderem die „Daily Mail“ berichtet, habe Colman gemeinsam mit ihrem Ehemann ein denkmalgeschütztes Haus nahe Sandringham für umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro gekauft. Bisher lebte das Paar in London. Nun wollen die beiden offenbar mehr Ruhe in ihren Alltag bringen und bevorzugen daher die Abgeschiedenheit. Ob und wann es zu einem ersten Aufeinandertreffen der „Netflix-Queen“ und der echten Queen kommt, bleibt abzuwarten. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass sie durchaus Angst vor der Reaktion der Regentin auf ihre Rolle habe.

Olivia Colman spielte Queen Elizabeth in den „The Crown“-Staffeln drei und vier. © Netflix/Courtesy Everett Collection/Imago

Vorerst scheint die britische Monarchin aber ohnehin keine Reise nach Norfolk zu planen. Die 95-Jährige hatte Schloss Windsor kürzlich erst zu ihrem Hauptwohnsitz erklärt. Von dort aus arbeitet sie aktuell die meiste Zeit vom Schreibtisch aus, nimmt nach ihrer Corona-Infektion aber auch schon wieder Audienzen wahr. Der nächste Ausflug nach Sandringham kommt aber bestimmt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.