Queen Elizabeth greift durch: Kein Balkon für Harry und Meghan – obwohl sie kommen

Das Thronjubiläum von Queen Elizabeth werden Harry und Meghan in London feiern, auf dem Balkon des Buckingham-Palastes sind sie jedoch unerwünscht.

London – Es ist das Highlight bei den diesjährigen Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elizabeth II. (96). Zum Abschluss der traditionellen Trooping the Colour Parade betritt die britische Königsfamilie den Balkon des Buckingham-Palastes und zeigt sich ihren wartenden Landsleuten. Harry (37) und Meghan (40) werden dieses Mal durch Abwesenheit glänzen, nach London kommen die Sussexes aber trotzdem.

Endlich haben das wochenlange Rätselraten und die wilden Spekulationen ein Ende. Zur Freude der Fans haben Prinz Harry und Meghan Markle ihre Rückkehr nach England bestätigt. Vor wenigen Wochen legte das Herzogspaar einen kurzen Zwischenstopp in Windsor ein, ihr Aufenthalt in London zum Thronjubiläum 2022 von Queen Elizabeth dürfte etwas länger dauern. Wie ein Sprecher der beiden verkündete, werden die zweifachen Eltern gemeinsam mit ihren Kindern Archie (3) und Lilibet (11 Monate) in den Flieger Richtung Großbritannien steigen.

Harry und Meghans erste Familienreise zu viert führt sie nach England, wo sie am Thronjubiläum von Queen Elizabeth teilnehmen werden (Symbolbild). © Dominic Lipinski/dpa

Das persönliche Treffen mit ihrer Urenkelin soll die Queen schon länger herbeisehnen, in wenigen Wochen ist es so weit. Die kleine Lilibet Diana, die während des Festes zu Ehren der Monarchin ihren ersten Geburtstag feiert, war noch nie in der Heimat ihres Vaters und hat den Großteil ihrer berühmten Verwandtschaft, allen voran Großvater Charles (73) und Onkel William (39), noch nicht kennengelernt. Archies letzter Besuch in England liegt mehr als zwei Jahre zurück.

Queen Elizabeth greift durch: Nur aktive Royals an ihrer Seite

Die Meldung aus dem Hause Sussex hat allerdings einen bitteren Beigeschmack. Kurz vor Harry und Meghans froher Botschaft hat das britische Königshaus bekannt gegeben, wer am 2. Juni zum Finale der Parade auf dem Balkon nebst Jubilarin Queen Elizabeth II. zu sehen sein wird. „Nach sorgfältiger Überlegung“ hat die Regentin beschlossen, dass nur Royals, die aktuell repräsentative Pflichten für die Krone wahrnehmen, bei dem Familienauftritt dabei sein werden. Neben dem Herzogspaar Sussex bleibt somit auch Prinz Andrew (62), der im Frühjahr in letzter Minute einen Missbrauchsprozess abwenden konnte, der Zutritt zum Balkon verwehrt.